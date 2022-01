Aluehallintovirastot ovat asettaneet koronaepidemian takia rajoituksia, jotka ovat heikentäneet puolueiden mahdollisuuksia kampanjoida aluevaalien alla.

Perussuomalaiset on valittanut muun muassa Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen hallinto-oikeuksiin aluehallintovirastojen (avit) päätöksistä rajoittaa kampanjointia aluevaaleissa koronaepidemian takia, kertoo perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen. Lisää valituksia on hänen mukaansa työn alla.

Luukkanen vetoaa siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksen mukaan vaalikampanjointiin ulkona liittyy vähäinen tartuntariski. THL lisäsi vuodenvaihteessa kampanjointiin liittyviä tilaisuuksia riskipistetaulukkoonsa. Vain yhden riskipisteen saavat esimerkiksi vaalikampanjatilaisuudet ulkotiloissa turvavälein tai sisätiloissa järjestetyt tapahtumat, joissa on määrätyt istumapaikat.

Tästä huolimatta aluehallintovirastot ovat asettaneet valtoimenaan leviävän koronaepidemian takia rajoituksia, jotka ovat heikentäneet puolueiden mahdollisuuksia kampanjoida aluevaalien alla. Ennakkoäänestyksen alkuun on aikaa enää viikko.

”On se puolueelle tuskallista”

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ei rajoitusten takia järjestetä mitään fyysisiä kampanjatilaisuuksia 15. tammikuuta asti, kertoo Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Sama tilanne on muillakin puolueilla. Spontaanisti on kuitenkin mahdollista mennä kansalaisia tapaamaan toreille.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

”On se puolueelle tuskallista, masentavaa, ettei saada tehdä vaalityötä kuten ollaan totuttu ja mihin ollaan opittu”, sanoo vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

Hänen mukaansa vaaleissa keskeisintä on kuitenkin se, että äänestäjä löytää ehdokkaan. ”Sen voi löytää muualtakin, ei sitä ole pakko torilla käydä tapaamassa.”

Myös keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen korostaa, että vaalikampanjoinnin keinoja on runsaasti jäljellä. ”Keskustan ehdokkaat ovat tehneet ison harppauksen somessa kuntavaaleihinkin verrattuna”, hän sanoo.

Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan puoluejohto kiertää toistaiseksi ainoastaan virtuaalisesti jokaisella alueella.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

”Tilaisuuksia järjestetään niillä aluilla, joilla se on mahdollista. Kampanjaa voi tehdä monin eri tavoin, tilaisuudet ovat vain yksi osa kampanjointia. Asenteemme on se, että teemme kaikkea sitä, mikä on mahdollista”, Kokkokin korostaa.

Erityisen haitallista ”toripuolueelle”

Luukkasen mielestä kampanjointirajoitukset ovat erityisen haitallisia perussuomalaisille. ”Mehän ollaan toripuolue. Me pystytään houkuttelemaan ihmisiä toreille ja puhumaan suoraan ihmisille.”

Luukkanen syyttää aluehallintovirastoja ”vakavasta kansalaisten perusoikeuksiin liittyvästä kiellosta”.

Sdp:n Rönnholm ei halua aveja syyttää.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

”Ei minulla ole tarvetta hyökätä aveja vastaan, ymmärrän heidänkin vaikeutensa”, hän sanoo. Laajemmin Rönnholm toivoo keskustelua siitä, miten vaalikampanjointi jatkossa turvataan. Hänen mukaansa jo ennen koronaepidemiaa sen tilaa on kavennettu, kun yhä useammasta julkisesta tilasta on rajattu pois mahdollisuus kampanjointiin.

”Poikkeusajoista viisastuneina seuraavaksi pitää käydä periaatekeskustelu siitä, miten korkealle demokraattisia osallistumismahdollisuuksia ylipäätänsä arvostetaan ja miten julkisessa tilassa voidaan taata vaalien näkyminen ja näin tukea, ettei äänestysaktiivisuus entisestään laske. Kansanvalta ei ole riski terveydelle tai häiriö liiketoiminnalle, se on niiden edellytys”, Rönnholm toteaa.

Alhainen äänestysprosentti

Tammikuun 23. päivänä järjestettävien aluevaalien suhteen on oltu huolissaan siitä, että äänestysprosentti jää alhaiseksi. Rönnholm ei usko, että kampanjoinnin rajoittaminen suoraan vaikuttaisi tähän. Epidemian vaikutus näkyy kuitenkin siinä, että se vaikeuttaa kaikkea yhteiskunnan normaalia toimintaa ja lisäksi kaappaa ison osan julkisesta keskustelusta.

”Tämä johtaa siihen, että vaaleihin liittyvät kysymykset eivät ole niin paljon esillä.”

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti maanantaina aveille ohjauskirjeen, jossa pyydetään ottamaan ulkotiloissa huomioon mahdollisuudet ehkäistä tartuntariskiä osallistujien sijoittumista koskevilla velvoitteilla.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo odottavansa, että tämän avulla kampanjointia pystyttäisiin ”tarkoituksenmukaisessa määrin tekemään”.

”Vaalikampanjointi on erittäin tärkeää kaikissa vaaleissa”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Toisaalta kampanjatilaisuuksissa täytyy pystyä ottamaan huomioon terveysturvallisuus.”

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen korostaa, että ministeriön näkökulmasta olennaisinta on, että rajoitukset kohtelevat kaikkia ehdokkaita ja puolueita tietyllä alueella tasaveroisesti.

”Kussakin vaalipiirissä on kampanjoitava samoilla säännöillä, kun kilpaillaan samojen äänestäjien kannatuksesta.”