UPM: Lakko ei näytä pitävän toimihenkilöiden osalta, yli kaksi kolmasosaa saapunut tehtaille töihin

Ammattiliitto Pron neuvottelija torjui UPM:n tiedot.

Lakko alkoi UPM:n Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa aikaisin uuden vuoden aamuna 1. tammikuuta 2022. Paperiliitto, Sähköliitto ja Pro aloittavat lakon kaikissa UPM:n tehtaissa Suomessa. Lakon on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

Vuodenvaihteessa alkanut lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla ei yhtiön mukaan näytä pitävän toimihenkilöiden osalta. UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoi, että yli kaksi kolmasosaa tehtaiden toimihenkilöistä saapui maanantaina töihin. Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro torjui yhtiön väitteet.

”Nyt näyttää siltä, että toimihenkilöiden lakko ei pidä”, Hollmén sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tilanne vaihtelee tuotantolaitosten välillä jonkin verran.

Lue lisää: Lakot alkoivat UPM:n tehtailla – Lämmönjakelussa ei toistaiseksi ongelmia: ”Täytyy toivoa, ettei tule huippupakkasia”

Lue lisää: UPM:n Jämsänkosken tehtaalla ensimmäinen lakkopäivä alkoi rauhallisesti – tällainen oli tunnelma tehtaan porteilla: ”Tällaista tilanne ei meillä koskaan aikaisemmin ole ollut”

Lue lisää: Aamulehti seuraa poikkeuksellista tilannetta työmarkkinoilla: Paperiliiton puheenjohtajan mukaan lakko alkaa lauantaina – Metsä Groupin mekaaniseen metsäteollisuuteen neuvottelutulos

Pron sopimusasiantuntija Harri Veirto ei vahvistanut UPM:n tietoja. Veirto ei ollut kuullut, että työpaikoille olisi missään UPM:n toimipaikassa saavuttu laajemmin.

Veirto kertoi, että UPM:n tarrapaperivalmistaja Raflatacin tehtaalla Tampereella työnantaja on omalla päätöksellään siirtänyt kaikki noin 50 toimihenkilöä ylemmiksi toimihenkilöiksi.

”Meillä on ollut lakkovahteja tehtaiden porteilla, ja hiljaista siellä on ollut. Kävin henkilökohtaisesti Raflatacin pihalla tänä aamuna, ja kyllä siellä parkkipaikka oli tyhjänä. Jos ihmiset ovat töissä, niin he ovat etätöissä.”

UPM:n ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vuoden 2013 jälkeen ollut Akavaan kuuluvan Ylempien Toimihenkilöiden (YTN) sopimaa työehtosopimusta, vaan jokaisen on itse pitänyt sopia ehdoistaan ja neuvotella palkankorotuksistaan.

”Työsuhteen ehdot työantaja määrittelee itse. Kun puhutaan palkankorotuksista, jotka tulevat työehtosopimusten kautta, niin ei UPM:llä sellaisia ole.”

Lakkojen määrä jatkua kolme viikkoa

Paperiteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset umpeutuivat vuodenvaihteessa. Töihin saapuneiden toimihenkilöiden kohdalla noudatetaan UPM:n määrittämiä uusia työehtoja.

Paperiliiton ja Sähköliiton jäsenten osalta lakko vaikuttaisi Hollménin mukaan pitävän ja töihin oli tullut vain yksittäisiä ihmisiä.

Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton lakkojen UPM:n tehtailla on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun.

UPM pitää kiinni tavoitteesta neuvotella liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset. UPM:llä on kaikkiaan viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on ollut sopimuskumppanina. Paperiliitto puolestaan haluaa solmia yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Hollménin mukaan valtakunnansovittelija ei voi ottaa vastuuta UPM:n eri liiketoimintojen tulevaisuudesta.

”Se on Suomessa UPM:n liiketoimintojen, niiden henkilöstön ja Paperiliiton vastuulla. Meidän on kannettava tämä vastuu tulevaisuudesta yhdessä. Sitä ei voi ulkoistaa nyt, kun valtakunnallinen työehtosopimus on päättynyt.”

”Sovittelu ei ratkaise tätä meidän kysymystä.”

Alalla ollaan uudessa tilanteessa, kun työnantajajärjestö Metsäteollisuus on lopettanut valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. Kaksi muuta isoa metsäyhtiötä, Stora Enso ja Metsä Group, ovat solmineet Paperiliiton kanssa yrityskohtaiset sopimukset. Lisäksi UPM:n liiketoiminnoista saha- ja vaneriliiketoiminta ovat pystyneet sopimaan Teollisuusliiton kanssa uudet sopimukset.

Hollménin mukaan UPM ei voi tinkiä siitä, että ratkaisu pitää löytää liiketoimintakohtaisissa neuvotteluissa Paperiliiton kanssa. Tällä hetkellä osapuolten välillä ei ole neuvotteluyhteyttä.