Suurinta puolueen sisäistä kannatusta nauttii kyselyn mukaan keskustan Olli Rehn.

Paula Risikko on kokoomuksen piiripoliitikkojen ykkössuosikki presidenttiehdokkaaksi. Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma puolestaan saa suurimman kannatuksen sdp:n piiripoliitikkojen keskuudessa.

Helsinki

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma on monien pääministeripuolue sdp:n piiripoliitikkojen suosikki presidenttiehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa, käy ilmi MTV uutisten puolueiden piirihallitusten jäsenille tekemästä presidenttikyselystä.

Heinäluomaa pitää suosikkinaan 41 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun pääministeri Sanna Marinia pitää suosikkinaan vain viisi prosenttia vastanneista. Entistä pääministeriä Antti Rinnettä kannattaa nolla prosenttia vastaajista. EU-komissaari Jutta Urpilaista kannatetaan toiseksi eniten, 36 prosenttia vastanneista piiripoliitikoista.

MTV:n mukaan kunkin puolueen vastaajille tarjottiin muutama potentiaalinen nimi, minkä lisäksi heillä oli mahdollisuus valita mieluisa ehdokas myös listan ulkopuolelta.

Myös keskustan riveissä äänet jakautuvat epätasaisesti. Entinen ministeri ja EU-komissaari, nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kerää piiripoliitikoilta 69 prosentin kannatuksen. Seuraavana on entinen pääministeri Esko Aho, jolla on 16 prosentin kannatus. Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon kannatus on kaksi prosenttia.

Perussuomalaisten piiripoliitikkojen keskuudessa puolueen puheenjohtajan paikalta väistynyt Jussi Halla-aho nauttii 53 prosentin kannatusta, selvällä erolla toisena olevaan Laura Huhtasaareen, jota kannattaisi 25 prosenttia vastaajista. Puolueen nykyistä puheenjohtajaa Riikka Purraa pitää suosikkinaan seitsemän prosenttia vastanneista.

Kokoomuksessa äänet jakautuvat tasaisemmin. Ykkössuosikki on Paula Risikko 25 prosentin kannatuksella, hänen perässään on Jyrki Katainen 19 prosentin kannatuksella. Risikko on kuitenkin kertonut jo aiemmin, ettei harkitse presidenttiehdokkuutta. Kolmannen sijan jakavat 11 prosentin kannatuksella entinen pääministeri Alexander Stubb ja entinen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Myös vihreiden suosikkikärki on tasainen. Europarlamentaarikko Heidi Hautala saa kyselyyn vastanneilta piiripoliitikoilta 45 prosentin kannatuksen ja ulkoministeri Pekka Haavisto 40 prosentin kannatuksen. Vihreiden puheenjohtajaa ja entistä sisäministeriä Maria Ohisaloa kannattaa seuraavaksi presidentiksi kaksi prosenttia vastaajista.

Vasemmistoliiton piiripoliitikkojen suosikkikärki on opetusministeri ja puolueen puheenjohtaja Li Andersson (29 prosenttia), entinen presidenttiehdokas Merja Kyllönen (28 prosenttia) ja niin ikään entinen presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki (21 prosenttia). Yksittäiset vasemmistoliittolaiset vastaajat katsovat, että puolueen pitäisi tukea vuoden 2024 vaaleissa sdp:n ehdokasta.

MTV:n uutiset teetti kyselyn puolueiden piiripoliitikoille joulukuussa. Piiripoliitikkojen vastausprosentit asettuivat MTV:n mukaan välille 51–58 prosenttia paitsi vihreissä, joista 48 prosenttia vastasi kyselyyn.