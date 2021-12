Uutissuomalainen: VTV hyllyttää Tytti Yli-Viikarin ylijohtajan tehtävästä ainakin oikeuden tuomioon saakka

Helsinki

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) pidättää viraston entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin VTV:n ylijohtajan virasta huomisesta alkaen, kertoo Uutissuomalainen.

Viralta pidättäminen on voimassa siihen asti, kunnes Yli-Viikaria koskeva rikosasia on ratkaistu.

Jatko riippuu Helsingin käräjäoikeuden ratkaisusta, joka on tarkoitus antaa 28. tammikuuta. Syyttäjä on vaatinut Yli-Viikarille ehdollista vankeusrangaistusta ja viraltapanoa VTV:n pääjohtajan virasta. Lisäksi syyttäjä on vaatinut Yli-Viikarin viraltapanoa myös VTV:n ylijohtajan virasta, jos tämä tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen.

Syyttäjä vaatii Yli-Viikarille ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta.