Tänään on vuoden pimein päivä – Näin päivä pitenee Tampereella tästä eteenpäin hitaasti mutta varmasti

Talvipäivänseisaus ei ole joka vuosi samaan aikaan, koska maapallon matka kiertoratansa ympäri vie hieman yli vuoden.

Tältä näytti vuoden 2021 lyhimmän päivän auringonlasku Tampereella ennen kuin Auringon yläreuna painui horisontin taakse kello 15.03. Kuva on otettu Epilänharjulta koh­ti Pyhäjärveä, kuvassa näkyy Epilää ja Kaarilaa.

Aamulehti

Vietämme vuoden pimeintä päivää, sillä talvipäivänseisaus on tänään tiistaina 21. joulukuuta kello 17.59.

Talvipäivänseisaus ei ole joka vuosi samaan aikaan. Syynä on maapallon kiertoradan kiertonopeus, joka ei ole tasan vuoden mittainen. Yksi kierros vie 365,25 vuorokautta. Talvipäivänseisaus on pohjoisella pallonpuoliskolla, kun Aurinko on suoraan eteläisellä pallonpuoliskolla olevan Kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Näin tapahtuu joulukuun 21. ja 22. päivän välisenä aikana.

Kun pohjoisella pallonpuoliskolla on talvipäivänseisaus, eteläisellä puoliskolla on keskikesä ja kesäpäivänseisaus.

Ensi vuonna talvipäivänseisaus on 21.12. kello 23.48.

Hieman vuotta pidempi kiertonopeus aiheuttaa myös karkauspäivän tarpeen. Karkausvuonna helmikuuhun on lisätty 29. päivä. Karkausvuosia ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta neljällä jaolliset vuodet. Seuraava karkausvuosi on 2024.

Päivä alkaa pidentyä, mutta hitaasti. Joulukuussa päivä pitenee vanhan sanonnan mukaan kukonaskelen verran, se on minuutti pari vuorokaudessa. Kevään edetessä päivän pidentyminen saa vauhtia, ja se on nopeimmillaan kevätpäiväntasauksen tienoilla. Kevätpäiväntasaus on 21. maaliskuuta.

Keskiviikkona 22.12. Auringon nousu- ja laskuajat ovat samat kuin tiistaina, 9.42 ja 15.03. Torstaina päivä on Tampereella minuutin pidempi kuin tiistaina. Viikon kuluttua 28.12. pituutta on 6 minuuttia enemmän, kun Aurinko nousee 9.44 ja laskee 15.10. Pirkanmaan pohjoisosassa Virroilla Aurinko nousee 28. joulukuuta kello 9.53 ja laskee 15.01, kun 21.12. ajat ovat 9.51 ja 14.54.

”Yleensä päivän piteneminen huomataan, kun auringon nousu- ja laskuajat osuvat työmatka-aikaan. Näin on yleensä tammikuussa”, sanoo tähtitieteellisen yhdistyksen Tampereen Ursan tiedottaja Kari A. Kuure. Tammikuun 21. päivä Tampereella aurinko nousee kello 9.21 ja laskee 16.02.

Linnunrata kulkee taivaan poikki

Talvisella tähtitaivaalla näkyvät nyt Venus, Jupiter, Orionin tähdistö ja linnunrata.

Venus näkyy lounaisella taivaalla noin kello 16. Se laskee tiistaina 21.12. jo kello 17.27. Jupiter on parhaimmillaan kello 17–18 välillä, se laskee tiistaina kello 21.51. Orionin tähdistö näkyy iltayöstä noin kello 23 kaakon ja etelän välissä. Orionin tähdistössä on useita kirkkaita tähtiä. Koko taivaanpallon kirkkain kiintotähti on Sirius, joka löytyy Orionin vasemmalta puolelta.

”Orionin tähdistö on tähtitaivaan kauneinta aluetta”, Kuure sanoo.

Myös linnunrataa kannattaa ihailla, vaikka maassa oleva lumi heikentää hieman sen kirkkautta. Linnunrata näkyy koko pimeän ajan, se kulkee keskitaivaan halki idästä länteen. Linnunrata näkyy vain pimeillä alueilla, kaupungissa sitä ei huomaa.

Tampereen korkeudellakin voi nähdä revontulia. ”Tampereella revontulet ovat suhteellisen himmeitä, vihertävää valoa”, kuvaa Kuure. Hänen mukaansa niitä kannattaa yrittää löytää pohjoiselta taivaalta esimerkiksi Näsijärven rannalta katsellen. ”Keskimäärin kymmenestä pilvettömästä illasta ja yöstä kolmena näkyy revontulia.”

Ruokintapaikoilla käy vilske

Vuoden pimein aika vaikuttaa luontoon kaupungissakin.

Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen kertoo, että täällä talvehtivat pikkulinnut syövät koko valveillaoloaikansa eli valoisan ajan. Ruokintapaikoilla käy päivällä vilske.

Myös varislinnut ja oravat ovat päiväaktiivisia.

Rastaita, kettuja ja rusakoita voi nähdä liikkeellä pimeässäkin, sillä ne liikkuvat mieluummin hämärissä, samoin liito-oravat.

”Jo tammikuussa muun muassa tiaiset reagoivat valoon ja aktivoituvat laulamaan valoisaan aikaan”, Kumpulainen sanoo.