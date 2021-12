Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton tes-neuvottelut keskeytyivät

Uusia neuvotteluaikoja ei ole sovittu.

Teknologiateollisuuden työnantajayhdistyksen ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat keskeytyneet.

Asiasta kertoivat Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto Twitterissä hieman ennen iltaseitsemää.

Osapuolten mukaan sunnuntain neuvotteluissa ei löydetty yhteistä näkemystä palkankorotuksista.

”Uusia neuvotteluaikoja ei sovittu”, Aalto tviittasi.

Teknologiateollisuuden neuvotteluissa erimielisyyttä on ollut juuri palkkaratkaisusta. Teollisuusliitto on katsonut, että palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava. Työnantajapuoli taas on kantanut huolta yritysten kilpailukyvystä.

”Tekstit on saatu valmiiksi, mutta palkkaratkaisusta kiikastaa”, Ruohoniemi kirjoitti blogissa keskiviikkona.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus umpeutui marraskuun lopussa. Ala on ollut joulukuun alusta lähtien sopimuksettomassa tilassa.

Teollisuusliitto, toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN julistivat alalle ylityökiellon joulukuun alussa. Kielto tuli voimaan 4. joulukuuta ja sen on määrä päättyä sunnuntaina 19. joulukuuta kello 24.