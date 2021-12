Minkälainen ehdokas aluevaaleissa kannattaisi valita? Näin tamperelainen kuntatutkija Jenni Airaksinen vinkkaa: ”Ihminen, joka ymmärtää sinua ja elinolojasi”

Kuntatutkija Jenni Airaksisen mielestä aluevaltuuston pitäisi edustaa maakunnan ääntä. ”Ehdokkaan supervoimat ovat ymmärrys ihmisten arjesta ja kyky tehdä päätöksiä yhteistyössä yli puoluerajojen.”

Aluevaaleissa äänestyspäätökseen ja ehdokasvalintaan vaikuttavat todennäköisesti samat tekijät kuin eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa. Nämä ovat ensimmäiset aluevaalit, joten tutkimustietoa asiasta ei vielä ole.

”Aluevaalien teemat ja asiakysymykset koskevat sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ehdokaslistaa katsotaan ehkä herkemmin sillä silmällä, että valitaan ehdokas, jolla on erityisosaamista juuri tällä alalla”, arvioi erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta Turun yliopistosta

”Ehdokas omalta kylältä”

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat hyvin edustettuina ehdokaslistoilla ja todennäköisesti myös valittujen valtuutettujen joukossa.

Iso merkitys on myös puoluekannalla ja ehdokkaan kotikunnalla. Aluevaaleissa alueellinen näkökulma saattaa jopa painottua.

”Voisin kuvitella, että varsinkin hyvinvointialueiden keskuskaupunkien ulkopuolella äänestäjiä mietityttää oman alueen palveluiden saatavuus tulevaisuudessa. Silloin ehkä valitaan ehdokas omalta kylältä tai omasta kunnasta, eikä poliittisella taustalla ole niin isoa merkitystä”, Karimäki sanoo.

Äänestyspäätökseen vaikuttavat perinteisesti myös ehdokkaan tuttuus ja tunnettuus. ”Näkyvässä työssä tai virka-asemassa olevat ehdokkaat tai kuntavaaleista tutut nimet voidaan kokea hyviksi kandidaateiksi myös aluevaltuustoon.”

Vaalikoneiden ja sosiaalisen median merkitys vaaleissa on 2000-luvulla tasaisesti noussut. ”Vaalitutkimuksissa yhä useampi toteaa, että internetistä saatavalla tiedolla on merkitystä äänestyspäätökseen. Erityisesti nuorille on luontevaa hakea omaa ehdokasvalintaa tukevaa tietoa verkosta mieluummin kuin lähteä kiertämään vaalikojuja.”

Karimäen mukaan puolueiden on aluevaaleissa vaikea erottua ja luoda toisistaan eroavia vaaliohjelmia. ”Kehys, jonka sisällä aluevaltuustot tulevat toimimaan on kovin kapea ja rajattu. Siinä ei ole tilaa kovin suurille poliittisille irtiotoille.”

Ensimmäisillä aluevaltuustoilla on iso valta sen suhteen, minkälaiseksi uusi hyvinvointialue ja sen valtarakenteet muodostuvat. Uuden luominen on aina helpompaa kuin vanhan muuttaminen. ”Puolueille on tärkeää tavoitella maksimaalista kannatusta, jotta ne pääsevät omista näkökohdistaan vaikuttamaan asiaan.”

Maakunnan ääni

Kuntatutkija Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta toteaa, että vaaliohjelmissa näkyvät puolueiden aatteelliset erot. Jyrkkää vastakkainasettelua ei kuitenkaan ole havaittavissa. ”Paikallishallinto on käytännönläheistä, vaikka asioissa on aina kyse myös arvovalinnoista.”

Airaksisen mukaan on kiinnostavaa katsoa, minkälaisia ihmisiä aluevaltuustoihin valitaan. ”Parasta olisi, jos siellä olisi erilaisten kuntien ja erilaisten ihmisryhmien edustajia. Valtuuston pitäisi edustaa maakunnan ääntä. Ei sote-osaamisesta tietysti mitään haittaa ole, se helpottaa asioihin kiinni pääsemistä.”

Minkälainen ehdokas aluevaaleissa sitten kannattaisi valita?

”Sellainen ihminen, joka ymmärtää sinua ja elinolojasi. Ehdokkaan supervoimat ovat ymmärrys ihmisten arjesta ja kyky tehdä päätöksiä yhteistyössä yli puoluerajojen. Valtuustoihin tarvitaan avarakatseisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia ajattelijoita.”

Airaksisen mukaan uutta hyvinvointialuetta pitää rakentaa pala palalta. ”Kirkasta näkymää tulevaisuudesta tuskin on vielä kenelläkään. Pitää olla ketteryyttä ja joustavuutta jo rakentamisvaiheessa tehdä arviointia siitä, mihin suuntaan ollaan menossa ja vaikuttaako se hyvältä.”