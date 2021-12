Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja: Pääministeri on aina tavoitettavissa

Helsinki

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoo STT:lle, että pääministeri on aina tavoitettavissa, riippumatta siitä onko hänellä mukanaan valtioneuvoston virkakännykkä vai ei.

Kurvisen mukaan tiedossa on ollut, että pääministeri Sanna Marin (sd.) käyttää mieluiten eduskunnan virkakännykkää. Kurvisen mukaan valtioneuvoston valmiusyksiköllä on useita muitakin tapoja ministerien tavoittamiseksi. Tilanteissa, joissa riski on akuutti, puhutaan Kurvisen mukaan ”todella lyhyistä” vasteajoista.