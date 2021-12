Se on ainakin varmaa, että paine Marinin ympärillä kasvaa. On myös todennäköistä, että kohu horjuttaa hänen kannatustaan, kirjoittaa uutispäällikkö Tatu Airo.

Tamperelainen pääministeri Sanna Marin (sd.) juhli Seiskan mukaan helsinkiläisessä yökerhossa sunnuntain vastaisena yönä. Marin oli todennäköisesti altistunut koronavirukselle perjantaina ulkoministeri Pekka Haaviston koronatartunnan seurauksena.

Asiasta nousi kohu, mikä ei ole ihme. Pääministerin toiminta on suurennuslasin alla aina, mutta etenkin poikkeusaikana.

Marin kertoo Twitterissä, että hän sai tiedon Haaviston tartunnasta lauantai-iltana. Tässä vaiheessa hän oli kertomansa mukaan saanut arvion, että erityistoimille ei ole tarvetta. Hän ei saanut ohjetta välttää kontakteja. Niinpä pääministeri päätti mennä juhlimaan. Valtioneuvoston turvallisuusjohtajan antama suositus varotoimenpiteistä ja kontaktien välttämisestä tavoitti Marinin hänen oman kertomansa mukaan vasta sunnuntaina. Se, että näin tärkeä tieto ei tavoita pääministeriä, on erikoista.

Asiassa ei ehkä lopulta ole kaikkein oleellisinta se, millaisia ohjeita pääministeri on saanut ja miten niitä noudattanut.

Sanna Marin johtaa Suomea koronakriisissä. Hän on päättämässä koko kansakuntaa koskevista koronalinjauksista ja -rajoituksista. On hyvä kysymys ja puheenaihe, toimiko Marin oikein, kun hän meni yökerhoon tietoisena todennäköisestä korona-altistumisestaan. Asiasta voi olla montaa mieltä. Yksi näkökulma on se, että oireettomia kahdesti rokotettuja ei hevin aseteta karanteeniin ja koronapassi mahdollistaa yhteiskunnan auki pitämisen. Toinen näkökulma on, että Marinin olisi pitänyt olla oma-aloitteisesti erityisen varovainen. Marin itse sanoi Helsingin Sanomille, että hänen olisi pitänyt käyttää tarkempaa harkintaa.

Se on ainakin varmaa, että paine Marinin ympärillä kasvaa. On myös todennäköistä, että kohu horjuttaa hänen kannatustaan. Sdp:llä on paljon konservatiivisia kannattajia, jotka eivät välttämättä katso tätä kohua hyvällä. Saa nähdä, mitä tapahtuu.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.