Joulupuu-keräyksessä suurin tarve on yli 11-vuotiaiden lahjoille

Joillakin paikkakunnilla on käytössä lahjatoiveet, mutta suurimmassa osassa kunnista lahjanantaja voi itse valita lahjan. Kuva viime vuoden Ratinan keräyspisteeltä.

Vuosittainen Joulupuu-keräys on taas käynnissä. Keräyksessä haetaan lahjapaketteja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille, jotka olisivat muuten vaarassa jäädä ilman joululahjaa. Näiden lasten ja nuorten perheissä on erilaisia haasteita esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen, mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyen, kertoo Joulupuu ry:n hallituksen puheenjohtaja Doris Tuohimaa.

Tuohimaan mukaan lahjansaajat ovat kaikenikäisiä lapsia ja nuoria, mutta suurin tarve on yli 11-vuotiaiden nuorten lahjoille, sillä heitä on runsaasti sosiaalitoimien ja lastensuojelun asiakkaina. Joillakin paikkakunnilla on käytössä lahjatoiveet, mutta suurimmassa osassa kunnista lahjanantaja voi itse valita lahjan.

Ainoana vaatimuksena on, että lahja on uusi – tai itse tehty ja käyttämätön. Joululahjoja jaetaan esimerkiksi paikallisten sosiaalitoimien, lastensuojelupalveluiden ja diakoniatyön kautta.

Keräystä myös sähköisesti

Yksityishenkilöt ja organisaatiot lahjoittivat viime vuonna Joulupuu-keräykseen yhteensä yli 72 000 joululahjaa. Aiempina vuosina lahjoja on kerätty noin 100 000 kappaletta joulua kohti.

– Järjestimme viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdessä Kotimaanavun kanssa myös E-joulupuu-keräyksen, joka oli hieno menestys. E-joulupuussa yksityishenkilöt ja organisaatiot pystyvät lahjoittamaan varoja valitsemalleen Joulupuu-paikkakunnalle. Joulupuu ja E-joulupuu ylittivät yhdessä aiempien vuosien Joulupuu-keräystulokset, Tuohimaa sanoo.

Myös E-joulupuun varoilla ostetaan joululahjoja lapsille ja nuorille sekä tuetaan heitä muilla tavoin joulukauden ulkopuolella. Tänäkin vuonna joululahjoja kerätään sekä perinteisellä Joulupuu- että E-joulupuu-keräyksellä.

Joulupuu-keräys toimii vuosittain yli 70 paikkakunnalla ympäri Suomen.