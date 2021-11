Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Huijarit iskevät nyt öljylämmityksen vaihtajiin: Urakoitsijat houkuttelevat remontteihin lupaamalla avustuksia väärin perustein

Pirkanmaan ely-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset öljylämmityksen vaihtamiseksi ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut avustusta ja 9 300 on saanut päätöksen. Hakemusten käsittely on ruuhkautunut pahasti, mikä voi altistaa huijauksille.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Pirkanmaan ely-keskus varoittaa öljylämmityksen vaihtajia huijauksista. Tämä öljykattila kuvattiin vantaalaisessa kellarissa helmikuussa 2016.