Ei pukuloistoa eikä ehkä kättelyäkään – Näin Linnan itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään toisena poikkeusvuotena

Jo toinen koronavuosi peräkkäin panee uusiksi perinteisen Linnan itsenäisyyspäivän vastaanoton. Nyt vastaanotolle kutsutaan koronakriisin sankareita; vakiovieraita on vain muutama.

Tasavaltamme täyttää reilun 2,5 viikon kuluttua 104 vuotta. Moni on pohtinut, onko Linnan juhlia lainkaan, ja jos on, niin millaisina ne toteutetaan.

Tietoa saatiin keskiviikkona, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi median edustajia ja kertoi, mitä Linnan seinien sisällä nyt suunnitellaan.

Vastaanotto järjestetään, mikäli koronarajoitukset eivät sitä estä. Yleensä tapahtumaa on kutsuttu Linnan juhliksi, mutta kuten Niinistö itse sanoo, nyt ei puhuta perinteisessä mielessä Linnan juhlista vaan pikemminkin vastaanotosta.

Normaaliaikoina Linnassa on totuttu näkemään suuri määrä vieraita, noin 1 800. Kerrotaan, että presidentti Urho Kekkosen kaudella vieraita olisi ollut huikeat 2 300.

Nyt vieraita kutsutaan vajaat 200. Heidän joukossaan ei nähdä vakiovieraita kuin ihan muutamia. Suurin osa kutsuttavista on ensikertalaisia Linnassa.

”Vähän monimutkaista”

Presidentti korosti, että vieraslistan koko perustuu tämän hetken tilanteeseen. Muutokset ovat mahdollisia koronatilanteesta johtuen, mutta se tuli selväksi, ettei kutsuttujen määrä nouse vajaasta kahdestasadasta.

Muutoinkin järjestelyjä on jouduttu syksyn aikana muuttamaan koronan takia.

”Vähän monimutkainen se on”, presidentti totesi koronatilanteesta.

Linnasta seurataankin tarkasti, mitä Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiset suosittelevat. Aluehallintoviraston odotetaan kertovan Uuttamaata koskevista uusista rajoituksista torstaina. Mahdolliset rajoitukset tulisivat voimaan 25. marraskuuta.

Tästä syystä Linnasta ei ole lähtenyt vielä kutsuja, vaan ne lähetetään vasta torstain jälkeen.

Linnan juhlien odotetuille vieraille eli lotille ja veteraaneille järjestetään oma tilaisuus jo ennen itsenäisyyspäivää. Tilaisuus pidetään Linnassa edellisellä viikolla, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi itsenäisyyspäivän vastaanoton sisällöstä keskiviikkona.

Passia ei voida kysyä

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että vieraiden toivotaan saaneen rokotesarja tai tuore tulos koronatestistä. Käsihygieniasta huolehditaan. Linnan saleissa on päällä tehokas ilmanvaihto.

Vastaanotolle saapuneilta ei voi tarkastaa koronapassia lainsäädännön nojalla.

Niinistö sanoi, ettei heillä ole oikeutta vaatia tai tarkistaa koronapasseja tämäntyyppisessä tilaisuudessa. Lainsäädäntö on kaikkinensa monimutkainen.

”En kuitenkaan usko, että mitään ulkonaliikkumiskieltoja tulee. Uskon, että olemme tämän viikon jälkeen viisaampia.”

Presidentti itse vaikutti hiukan flunssaiselta, minkä hän myönsikin. Pienellä pöydällä, jossa oli mikrofoni, oli vesilasin lisäksi kuppi, jossa todennäköisesti oli kuumaa juotavaa. Hänen äänensä oli käheä, ja yskäkin vaivasi.

”Minulla on edelleen sitkeä flunssa.”

Hän jatkoi, että suomalaisille voi tulla vaikea talvi, kun kaikenlaista pöhinää leviää.

”Törmäsin tähän Ruotsissa viime viikolla. Harkintani oli, että kutsuvierasjoukko voi kokea itsensä vähän turvattomaksi, jos siellä on suojaamaton köhisijä.”

Presidentti kertoi, että hänelle on tehty koronatestejä.

Kahdella teemalla

Entä vierasjoukko, keitä he ovat, jos sieltä puuttuvat vakiokasvot, eli asemansa puolesta juhliin saapuvat?

Niinistön mukaan vastaanotolla nousee esille kaksi teemaa, joista ensimmäinen liittyy terveydenhoitohenkilöstöön. Se on ollut äärimmäisen vaivan edessä koko tämän vuoden.

Presidentti siteerasi Britannian entistä pääministeriä Winston Churchilliä todeten, että harvoin on niin moni ollut kiitollisuudenvelassa niin harvoille.

Kutsujoukosta valtaosa on terveydenhuollon ammattilaisia. Heidän lisäkseen mukana on muutamia kulttuurin ja urheilun edustajia.

Toisena teemana on ”paljon on hyvin”. Teeman mukaisesti kutsuttujen joukossa on vapaaehtoistyöntekijöitä ja vieraita, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia.

”Vaikea korona-aika on osoittanut, että paljon on hyvin. Suomessa on paljon hyvää. Selviytyminen näistä hyvin on osoitus siitä, että monet muutkin ammattiryhmät ovat joutuneet venymään. Myös vapaaehtoinen toiminta on ollut tärkeää”, presidentti korosti.

Pukuloistoa ei nähdä

Vastaanoton pukukoodi on erilainen kuin normaalivuosina. Tänä vuonna Linnan saleissa ei nähdä toinen toistaan upeampia pukuluomuksia. Ohjeistuksen mukaan pukukoodi on tumma puku kunniamerkein.

Presidentti perusteli pukukoodia todeten, ettei kenellekään vieraalle koituisi kohtuutonta murhetta. Tällä hän viittasi aikaan, jota on jäljellä itsenäisyyspäivään. Iltapukujen teettämiselle tulisi aikamoinen kiire.

Vastaanotolla ei ehkä nähdä perinteistä kättelyä. Liioin ei ole tiedossa, nähdäänkö tänä vuonna tanssia. Musiikkia on kyllä luvassa.

Lotat ja veteraanit omana ryhmänään

Supistunut vierasjoukko tarkoittaa, ettei Linnassa voida nähdä kansanedustajia puolisoineen.

Sen sijaan Linnan juhlien odotetuille vieraille eli lotille ja veteraaneille järjestetään oma tilaisuus jo ennen itsenäisyyspäivää. Tilaisuus pidetään Linnassa edellisellä viikolla, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa.

Lottia ja veteraaneja saapuu puolisoineen tai avustajineen eri puolilta maata. Kokonaismäärä on noin 50. Tällaiseen järjestelyyn on päädytty, koska on haluttu mennä terveellisyysnäkökulma edellä. Lisäksi presidenttiparille jää näin enemmän aikaa seurustella lottien ja veteraanien kanssa.

Viime vuonna Linnan juhlia ei järjestetty koronaepidemian takia. Niiden tilalla Yle lähetti Linnan juhlat 2020 -lähetyksen, jossa haastateltiin presidenttiparia.