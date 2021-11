HS-gallup: Sdp:n ja vihreiden kannatus nousi, keskustan suosio laskussa

Helsinki

Helsingin Sanomien kannatuskyselyn mukaan kokoomus on yhä suosituin puolue, mutta kannatuksen kasvu on pysähtynyt. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi vastaajista 21,1 prosenttia. Kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä. SDP on toiseksi suosituin 19,4 prosentilla. Kasvua oli 0,9 prosenttiyksikköä.

Kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä 18 prosenttiin. Neljäntenä olevan keskustan kannatus laski 0,6 prosenttiyksikköä 11,9 prosenttiin. Viidentenä oleva vihreät nousi 0,4 prosenttiyksikköä 10,5 prosenttiin.

Pienempien eduskuntapuolueiden kannatuksessa näkyi lievää laskua. Kuudentena olevaa vasemmistoliittoa äänestäisi 7,6 prosenttia vastaajista, eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viimeksi.

Kantar TNS haastatteli loka–marraskuun vaihteessa 2 402 ihmistä. Muutokset jäivät alle virhemarginaalin, joka oli noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Ylen kahden viikon takaisessa mittauksessa tulos oli SDP:n kannalta päinvastainen, sillä puolueen kannatus laski 1,2 prosenttiyksikköä 18,1 prosenttiin. Ylen otanta oli ajalta 6.10.–2.11. ja HS:n kyselyn 18.10.–15.11. Ylen kannatuskyselyn toteutti Taloustutkimus.