Rehtorineuvosto: Yliopistojen valintakokeiden määrää on tarkoitus vähentää merkittävästi

Helsinki

Suomen yliopistojen valintakokeiden määrää on tarkoitus vähentää merkittävästi, ilmoittaa yliopistojen rehtorineuvosto Unifi. Koulutusvararehtorit ovat Unifin mukaan linjanneet samalla siitä, että valintakokeet digitalisoidaan.

Opiskelijavalinnan kehittämistä pohditaan tarkemmin yliopistoissa syystalven aikana.

Unifin mukaan on tunnistettu yleisesti, että pääsykokeiden määrää tulee karsia, sillä nykyinen järjestelmä on liian raskas niin hakijoiden kuin yliopistojenkin kannalta. Valintakokeiden rooli osana opiskelijavalintoja on myös muuttunut, kun noin puolet uusista opiskelijoista pääsee opinahjoon todistusvalinnan perusteella.

Muutos on herättänyt Suomessa myös kritiikkiä: todistusvalinnan lisääminen voi kaventaa mahdollisuuksia niiltä, jotka havahtuvat yrittämään tosissaan vasta pääsykokeissa. Joidenkin arvioiden mukaan tähän ryhmään saattaa kuulua runsaasti poikia.