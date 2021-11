Suora lähetys jatkuu: Hallitus kokoontui neuvotteluihin – Marin ennakoi, että ravintolarajoituksia joudutaan jatkamaan

Hallituksen on määrä neuvotella tulevista koronatoimista. Ennakkotietojen mukaan jatkoa olisi tulossa ainakin ravintolarajoituksille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomessa keskiviikkona saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuus ei riitä, vaan se pitää nostaa yli 90 prosentin.

Marinin mukaan rokottamattomia joudutaan etsimään ”käsipelillä” eli käymään kansalaisia henkilö henkilöltä läpi ja kysymään heiltä rokotteiden ottamisesta.

Marin kommentoi koronatilannetta saapuessaan Säätytalolle hallituksen koronaneuvotteluihin.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona Säätytalolle neuvottelemaan Suomen koronarajoituksista. Ennakkotietojen mukaan pöydällä ovat ainakin ravintoloiden aukioloaikoihin ja paikkamääriin vaikuttavat linjaukset. Muun muassa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ehdotti tiistaina valtioneuvostolle ravintolarajoitusten jatkoa 15. marraskuuta jälkeiselle ajalle.

Myös Pirkanmaalla siirryttiin tiistaina leviämisvaiheeseen ja pohditaan mahdollisia ravintola- ja kokoontumisrajoituksia.

Hallituksen on määrä päättää kokouksessaan myös, miten nyt käyttöön otettava koronastrategia toimii käytännössä. Keskeistä siinä ovat alueellisista rajoituksista päättäville aluehallintoviranomaisille annettavat uudet kriteerit, joiden on määrä helpottaa viranomaisten rajoituspäätöksiä.

Kello 17.01: Saarikko kertoo olevansa myöhässä neuvotteluista, sillä hän oli tapaamassa ja onnittelemassa Woltia. Saarikko kutsui Woltin johtoa tapaamiseen tänään.

Kello 16.59: Saarikko kertoo, että niin sanottu hätäjarrutus on korkean kynnyksen takana. Saarikko pitää koronapassin käytön laajentamista hyvänä ajatuksena. Hänen mukaansa ravintolarajoitusten jatkaminen olisi kannatettavaa, jos niistä voisi vapautua koronapassilla.

Kello 16.58: Kaikki mahdollinen on Saarikon mukaan tehtävä rokotekattavuuden parantamiseksi. Hän ei kuitenkaan näe rokotepakkoa hirveän todennäköisenä.

Kello 16.56: Suora lähetys jatkuu. Valtiovarainministeri Annika Saarikko saapui lehdistön eteen.

Kello 16.07: Hallitus on vetäytynyt keskusteluihin.

Kello 16.03: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru saapuu median eteen. ”Hyvä uutinen on se, että pääsemme kattavuudessa 80 prosenttiin. Sitä on odotettu. Samaan hengenvetoon on sanottava, että virus ei prosentteja kumartele. Olemme tilanteessa, että tänään on todettu kolme uutta leviämisaluetta. Tautitilanne on niissä heikentynyt”, sanoo Kiuru.

Kiurun mukaan vaarana on terveydenhuollon kuormitus. Tänään on tarkoitus hallituksen keskuudessa arvioida koko kuvaa ja vetää johtopäätöksiä.

Kello 15.59: Ohisalo ei usko, että rajoituksia puretaan.

Kello 15.58: Ohisalo kommentoi rokotepakosta. Ohisalo haluaa kuulla aiheesta ammattilaisten näkemyksiä.

Ohisalon mielestä koronapassia kannattaa laajentaa.

Kello 15.55: Sisäministeri Maria Ohisalolta saapuu lehdistön eteen. Häneltä kysytään, miten voidaan viestittää rokottamattomille ja kehottaa heitä ottamaan rokotteita. Ohisalolta kysytään, miten heitä voidaan lähestyä. ”Yhteinen tehtävä on saada mahdollisimman korkeaksi rokotekattavuus. 80 prosentin kattavuus ei riitä. Tämä on rokottamattomien pandemia tässä kohtaa. Muistutan taas kerran siitä, että on etuoikeus saada rokote, koska maailmassa on niitä, jotka eivät niitä voi saada.”

”Nyt, kun tilanne menee heikompaan suuntaan, kysymys on siitä, että kannattaako rajoituksia purkaa. Minun mielestäni ei kannata missään nimessä.”

Kello 15.54: Rokotepakosta ei ole Henrikssonin mukaan käyty mitään keskusteluja vielä.

Kello 15.50: Henriksson puhuu rokotepakosta. ”Kun puhutaan pakosta, se on lähtökohtaisesti ei niin hyvä lähtökohta. Mitä tulee terveydenhuollon henkilökuntaan, kuuntelen tarkalla korvalla terveydenhuollon ammattilaisia. Jos tekee töitä terveydenhuollossa ja hoitaa vanhuksia päivisin, olisi vastuullista olla rokotettu. En ymmärrä sitä, että voisi edes lähteä töihin hyvällä mielellä, jos tietäisi, ettei ole rokotetta ottanut. Pakkorokottaminen on silti minulle vieras ajatus.”

Kello 15.48: Seuraavaksi median eteen astelee oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. ”Odotan, että saamme tilannekatsauksen ja voimme käydä läpi tilannetta ja keskustelemaan, miten varaudutaan mahdollisiin kehityskulkuihin. Odotan maltillista keskustelua. Olemme iloisia, että 80 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokotetta, mutta jaamme myös näkemyksen, että vielä heidän on syytä lähteä ottamaan rokote, jotka eivät ole sitä vielä ottaneet.”

Kello 15.47: Voiko alle 12-vuotiaille antaa rokotteita? Marin kertoo, että asia on viranomaisten harkinnasta.

Kello 15.45: Hallituksella on Marinin mukaan yhtenäinen kuva tämänhetkisestä tilanteesta.

Kello 15.43: Marinilta kysytään, aiotaanko ottaa uusi rokotekattavuustavoite, esimerkiksi 90 prosenttia. ”En usko, että asetamme uutta tavoitetta rokotekattavuudella. On hyvä, että 80 prosenttia kasassa, mutta tauti on vakava ja he, jotka eivät ota rokotteita joutuvat sairaalaan viruksen takia”, sanoo Marin.

Marin ennakoi, että ravintolarajoituksia joudutaan jatkamaan, vaikka 80 prosentin kattavuus on saavutettu.

Kello 15.42: Marinilta kysytään heistä, jotka eivät pysty ottamaan koronarokotteita terveyssyistä. Marin vastaa, että heitä on, mutta ei osaa sanoa tarkkaa lukumäärää.

Kello 15.41: Marinilta kysytään, aiotaanko koronapassin käyttöä laajentaa esimerkiksi työpaikoille. ”Mielestäni olisi hyvä, että koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa. Tänään kuullaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelutyöstä”, sanoo Marin.

Valmistelutyötä tehdään parhaimmillaan ja keskustellaan siitä, milloin laajentaminen voidaan ottaa käyttöön.

Kello 15.38: Ratkaisu löytyy Marinin mukaan rokotekattavuuden nostamisesta. ”Itse epäilen, että aika lailla käsipelillä joudumme purkamaan niitä, jotka eivät ole vielä rokotteita ottamaan. Henkilö henkilöltä käydään läpi, miksi ei ota rokotetta ja tulisitko ottamaan.” 80 prosentin kattavuus ei Marinin mukaan riitä.

Kello 15.36: Pääministeri Sanna Marin saapui kommentoimaan neuvotteluja. ”Me keskustelemme rokotekattavuudesta, se on nyt 80 prosenttia, mutta keskustelemme, miten hybridistrategia otetaan käyttöön ja samalla käymme keskustelua sitä, onko joitain rajoitustoimia syytä jatkaa. Rokottamattomien keskuudessa epidemia jatkuu vielä. Hoidon kapasiteetti kuormittuu, koska ihmiset eivät ota rokotteita niin nopeasti kuin pitäisi. Käymme pohdintaa, pystymmekö purkamaan kaikkia rajoituksia.” Hätäjarrua ei aktivoida Marinin mukaan.

Kello 15.31: Ministereiden saapumista odotellaan.