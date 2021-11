Tuorein gallup todisti, että hässäkät vaikuttavat kannatukseen. Moni ulkopuolinen haluaisi rauhoittaa ministerit samaan pöytään puhumaan pelisäännöistä.

”Siitäs saitte. Mitä menitte kärhämöimään ja varttuneita parjaamaan.”

Näin uskotaan monen loitsunneen, kun Ylen viimeisin mielipidemittaus lävähti ruutuun keskiviikkona. Päähallituspuolue otti takkiinsa samoin kuin keskusta. Sdp:n kannatus tuli alas 1,2 ja keskustan 0,7 prosenttiyksikköä.

Mittauksen tausta-aineistosta selviää, että sdp:stä valui kannatusta vihreisiin ja eniten siirtyi yli 50-vuotiaita ja eläkeläisiä.

Julkisuudessa on veivattu pitkään sitä, mikä merkitys pääministeri Sanna Marinin (sd.) Instagram-julkaisulla oli.

Siinä hän kehotti boomereita ottamaan coolimmin. Moni varttuneempi ei edes tiennyt olevansa boomer eli henkilö, jota pidetään mielipiteiltään ajastaan jääneenä. Marin täsmensi, ettei hän suinkaan arvostellut vanhempia ikäpolvia. Kyse oli siitä, että pääministeri-instituutioonkin voi joskus ripauttaa huumoria.

Niin voikin, mutta jos gallupia on uskomista, niin sdp:n peruskannattaja ei ottanut päivitystä kovinkaan humoristisesti.

Boomer-keskustelu on ollut vain osa viime viikkoina vellonutta vyyhtiä. Viime kuussa puolueessa roihahti eläkekeskustelu, kun eduskuntaryhmän enemmistö kannatti kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) esitystä puoliväli-indeksin palauttamisesta työeläkkeisiin.

Marin ja moni muu oli eri mieltä ja he vetosivat puoluekokouksessa tehtyyn linjaukseen.

Kehysten avaamisvaateet ovat voineet myös osaltaan lisätä sekavaa keskustelua, mutta eniten kannatukseen lienee vaikuttanut Marinin ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) sapelin kalistelu Veikkauksen tuottojen kompensoinnista. Kulttuuriin, liikuntaan ja tieteeseen oli tulossa kevään kehysriihen mukaisesti 40 miljoonan euron leikkaukset, mutta ne peruttiin.

Siitä lähtien onkin käyty eipäs-juupas -keskustelua, ja yritetty kiskaista mattoa toisen alta. Keskustan eduskuntaryhmässä ja puoluejohdossa on huoli siitä, pystyykö sdp menemään hallituskauden loppuun asti sovituissa raameissa. Jos ei, niin työskentelyltä pettää pohja.

Edelleen keskustassa pelätään sitä, kestääkö Marin seuraavaa painetta nostattavaa kriisiä, mikä se sitten onkaan. Väkeä jurppii edelleen, että kevään riihessä suurella vaivalla aikaan saatu paketti kulttuurirahoista revittiin kerralla palasiksi pääministerin Twitter-ilmoituksella.

Sdp:n leirissä taas mietitään, että keskustan vanha likaisten temppujen osasto on virkistynyt, ja että keskustaväki tekee myyräntyötä Marinin maineen mollaamiseksi. Taustalla on sdp:n pitkän linjan vaikuttajien mukaan se, että keskusta on kateellinen Marinin suosiosta. Toinen syy on kannatus. Keskusta pyrkii heidän mielestään pudottamaan sdp:n kannatusta hinnalla millä tahansa.

Molempien kiistakumppanien taustalähteistä myönnetään, että vaikkakin luimistelua on nähtävissä, niin tahti on eteenpäin. Molemmat ovat kokeneita poliitikkoja ja tietävät sen, ettei kannata jäädä yhteen kärhämään.

Monet näkisivät hyvänä vaihtoehtona sen, että hallitus istuisi rauhassa alas ja pohtisi pelisääntöjä. Aikaa on seuraaviin eduskuntavaaleihin vielä noin puolitoista vuotta.

Jos kyräilevä ja repivä tunnelma jatkuu, niin se on raskasta ei vain hallitukselle itselleen, mutta myös kansalle. Useat äänestäjät kannattavat vakautta politiikassa. Kaikki turhanpäiväinen hässäkkä vie hakoteille.

Jos poliitikot antavat ulos sellaisen kuvan, etteivät he pysty sopimaan keskenään asioita, niin kuinka äänestäjät voisivat luottaa heihin.

Marinin hallituksen ovia on ryskytelty useasti. Ensin keskusta, sittemmin vihreät. Onpa sdp:n ryhmästäkin kuulunut kysymys, että pitääkö ensi vuoden alussa valmistautua kaksiin vaaleihin.

Kun kyselee pystyssä pysymistä taustajoukoilta, niin asia on selvä. Hallitus voi huojua, repeillä hiukan saumoistaan, mutta pystyssä pysyy. Moni myös toivoo, ettei hallituksen tielle tulisi enää kriisejä.

Riski lähteä kaatamaan hallitusta on liian suuri varsinkin keskustalle. Eväät uusiin vaaleihin 11,9 prosentin kannatuksella eivät ole parhaat mahdolliset. Sitä paitsi, ruuti on pantava nyt aluevaaleihin.

Vaikka välit näiden kahden puolueen välillä ovat tulehtuneet, löytyy niiltä toki yhteistäkin säveltä. EU:n metsästrategia on alue, jossa keskusta saa taustatukea sdp:ltä, kun taas vihreät jää yksin tantereelle.

Sdp:ssä ymmärretään suomalaista metsätaloutta, sen tuomaa työtä ja tuloja. Eikä sovi unohtaa sdp:tä lähellä olevaa ay-liikettä ja sen mahtiliittoa Paperiliittoa.

Metsäkeskusteluissa vallitsi puolueiden välillä kesällä niin hyvä yhteisymmärrys, että sitä kuvailtiin loistavaksi. Jos tällainen kausi mahtuu hallituskauteen, niin eiköhän se nilkuta loppuun asti vähän heikommillakin adjektiiveilla.