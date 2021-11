Opettaja Sini Valkeapää sairastui syöpään ja joutui turvautumaan aviomiehensä elätykseen, mutta sitten tuli onnenpotku – Näin vakava sairastuminen voi romuttaa talouden

Harva ymmärtää etukäteen, kuinka paljon vakava sairastuminen voi vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteen. Sairauspäiväraha on selvästi pienempi kuin palkkatulo. Sairaalapäivät, poliklinikkakäynnit ja lääkkeet maksavat maksukatosta huolimatta yllättävän paljon. Apua saa sairaalan sosiaalityöntekijöiltä ja potilasyhdistyksistä. Opettaja Sini Valkeapää kertoo, miten vakava sairastuminen vaikutti hänen talouteensa.

Sairastuminen pitkäaikaiseen sairauteen vaikuttaa työssä käyvän talouteen enemmän kuin yleensä terveenä ajattelee. Tulot pienenevät, ja sairaala- ja hoitomaksut sekä lääkekulut ovat uusia menoeriä.

”Hyvinvointivaltiossa ajattelee, että asiat sujuvat, mutta totuus on, että kun putoaa työelämästä, se on iso juttu”, sanoo Pirkanmaan syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Lindfors. Jos talous on tiukilla ennestään, sairastuminen voi kaataa sen.