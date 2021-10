Yle: Pelastusalalla ja ensihoidossa työskentelevät kohtaavat seksuaalista häirintää työyhteisössä

Helsinki

Yle kertoo, että pelastuslaitoksilla ja ensihoidossa työskentelevät kohtaavat usein seksuaalista häirintää työyhteisössä. Ylen selvityksen mukaan alan työkulttuuriin kuuluu seksuaalista häirintää ja naisten vähättelyä. Ylen haastattelemat pelastusalalla työskentelevät ja työskennelleet kertoivat kohdanneensa esimerkiksi sopimattomia kommentteja, ehdottelua ja seksuaalista koskettelua.

Monet kokivat, että asiaan on vaikeaa puuttua, koska seksistinen puhekulttuuri on alalla hyväksyttyä.

Sisäministeriön pelastusosasto, Suomen pelastusalan keskusliitto ja Suomen palopäällystöliitto (SPPL) kertoivat Ylelle tuomitsevansa jyrkästi seksuaaliseen häirintään liittyvät tapaukset. Niiden edustajien mukaan ongelma koetaan koko alan yhteiseksi.

Työntekijöille suunnatuissa kyselyissä on tullut ilmi, että häirintää esiintyy jonkin verran. SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keljonen kertoo Ylelle, että työkalut häirinnän havaitsemiseen ja poistamiseen ovat kuitenkin puuttuneet.

”Tämä on järkyttävää”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) otti Twitterissä kantaa pelastusalalla ilmenneeseen häirintään.

”Tämä on järkyttävää”, Ohisalo kirjoittaa.

Hänen mukaansa on tärkeää, että pelastusalan ylin johto ja järjestöt sitoutuvat etsimään keinoja häirintään puuttumiseksi.

Myös Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL) osallistuu keskusteluun Twitterissä. Sen mukaan asia on erittäin vakava ja on erittäin valitettavaa, että tällaista on esiintynyt alalla.

”Koko pelastusalalla on oltava ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle”, tviitissä sanotaan.

SPAL kertoo puolustavansa jäsentensä koskemattomuutta ja työrauhaa.