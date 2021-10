Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Taysin sairaanhoitaja Iina Hänninen kertoo, mihin uupuminen hoitotyössä voi pahimmillaan johtaa – Saimme hoitajilta valtavasti huolestuneita viestejä: ”Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin”

Sairaanhoitajat kokevat työnsä niin kuormittavaksi, että nuorista hoitajista lähes jokainen on harkinnut alan vaihtoa. Sairaanhoitajat kertovat nyt Aamulehdelle, millaista arki alalla on. Joidenkin mielestä potilasturvallisuus on jo vaarantunut. Kahden hoitajan yksityiskohtaiset päiväkirjat näyttävät, millainen on tyypillinen hoitajan työpäivä Taysissa.

"Rakastan auttamista. Saan onnistumisen tunteen, kun potilas toipuu toimenpiteestä tai sairaudesta. Se on ihan huikeaa”, sanoo sairaanhoitaja Iina Hänninen. Epäreiluuden ja epäeettisyyden kokemukset saattavat kuitenkin ajaa hänet ihan toiselle alalle tulevaisuudessa.