Pääministeri Marin kehottaa Instagramissa boomereita ottamaan rennosti

"Relaa älä oo debby downeri”, kappaleessa sanotaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kehottaa Instagramissa julkaistussa tarinassa boomereita eli keski-ikäisiä ja sitä vanhempia ottamaan rennosti.

Marinin tarinassa on kuva hymyilevästä pääministeristä, jonka takana seisoo kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.). Videon äänenä on muusikko Benjamin Peltosen Boomeri-kappaleen kertosäe, jossa boomereita kehotetaan pistämään jäitä hattuun ja ottamaan coolimmin ja relaamaan, jotta nämä eivät olisi debby downereita.

Boomerien eli keski-ikäisten ja sitä vanhempien yleiskielellä kyseinen kertosäe tarkoittaa suurin piirtein: "Hei, keski-ikäinen, jäitä hattuun, ota rauhallisemmin. Rentoudu, älä ole ikävä tunnelman pilaaja, vaan tarkastele maailmaa laajemmin."

Marinin vapaa-ajan viettoa on viime päivinä käsitelty runsaasti julkisuudessa. Huomiota ovat saaneet muun muassa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa järjestetyt illanvietot, joihin on osallistunut esimerkiksi viihdemaailmasta tunnettuja nimiä.

Pääministeri on kommentoinut keskustelua niukkasanaisesti ja todennut, että hänen vapaa-aikaansa liittyvät kysymykset ovat yksityisasioita.

Julkisuudessa on niin ikään arvioitu Marinin tapaa viestiä ja sitä, että hän on alkanut tuoda esille enemmän henkilökohtaista minäänsä. Marin on esiintynyt hiljattain esimerkiksi toimittaja Maria Veitolan ohjelmassa, jossa hän muun muassa lenkkeili, heitteli koripalloa ja valmisti fetapiirakkaa, jonka reseptin sittemmin julkaisi.

Marinilla on Instagramissa lähes puoli miljoonaa seuraajaa. Hallituspuolueiden puheenjohtajista Li Anderssonilla (vas.) seuraajia on runsaat 63 000, Maria Ohisalolla (vihr.) noin 38 000, Annika Saarikolla (kesk.) runsaat 8 000 ja Anna-Maja Henrikssonilla (r.) vajaat 7 000.

Instagramin tarinat katoavat vuorokaudessa.

