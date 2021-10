"Kesäranta on valvottu alue, ja me tiedämme kaiken sen, mitä turvallisuuden osalta tarvitsee tietää."

Bryssel/Helsinki

Valtioneuvoston turvallisuusjohtajan Ahti Kurvisen mukaan pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa järjestetyt tilaisuudet ovat sujuneet turvallisuustoimien näkökulmasta normaalisti.

Kesärannassa järjestettyjen tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyistä on herännyt kysymyksiä sen jälkeen, kun Yle kertoi torstaina, että pääministeri Sanna Marin (sd.) olisi syyskuussa vienyt 20–30 hengen seurueen bileillan päätteeksi jatkoille virka-asunnolle eikä vieraiden henkilötietoja tarkistettu Kesärannan portilla.

Aiemmin myös Seiska kertoi Marinin järjestäneen jatkoja Kesärannassa.

Kurvinen ei ota kantaa yksittäisiin Kesärannassa järjestettyihin tilaisuuksiin, mutta sanoo, ettei virka-asunnolla järjestetyissä tilaisuuksissa ole ollut mitään poikkeuksellista turvallisuuden näkökulmasta.

– Yleisesti totean, että Kesäranta on valvottu alue ja me tiedämme kaiken sen, mitä turvallisuuden osalta tarvitsee tietää. En tietenkään pysty avaamaan niitä menetelmiä, millä me tämän turvallisuuden ylläpidämme. Kulloisessakin tilanteessa me käytämme sitä menetelmää, mikä on sopiva. Nämä tilaisuudet ovat olleet täysin turvallisia, Kurvinen sanoi STT:lle.

– Pääministerin osalta turvallisuusjärjestelyt ovat aina läsnä, oli kyseessä virkaan liittyvä tehtävä tai vapaa-aika ja yksityiselämä. Kaikki meidän turvallisuustoimintamme perustuu kokonaisarviointiin, jossa me arvioimme ja analysoimme mahdollisia riskejä ja uhkia. Me suhteutamme aina turvallisuustoimet kunkin tilanteen mukaisiksi, Kurvinen sanoo.

– On selvää, että yksityiselämän tilaisuudet ovat pääministerin yksityisiä tilaisuuksia, mutta meillä on niistä täysin riittävät tiedot, eikä näissä tilanteissa ole ollut mitään yllättävää, Kurvinen jatkaa.

Mahdollisimman normaalia arkea

Kurvinen ei avaa menetelmiä, joilla Kesärannassa järjestettävien tilaisuuksien turvallisuus varmistetaan.

– Kun Kesärantaa tarkastellaan, niin siellä on monta ulottuvuutta, joilla turvallisuutta ylläpidetään. En pysty tätä kokonaisuutta kuitenkaan tämän enempää avaamaan, koska silloin kertoisin menetelmiä, joilla näitä asioita tehdään, Kurvinen sanoo.

Kurvinen painottaa, että pääministeri on jatkuvasti turvallisessa ympäristössä, oli hän sitten työtehtävissä tai yksityishenkilönä. Hänen mukaansa pääministerillä ei ole tilaisuuksia, missä ei olisi turvallisuusjärjestelyitä läsnä.

– Pääministerillä pitää olla mahdollisuus elää mahdollisimman normaalia arkea. Me säädämme turvallisuustoimintaa siinä ympärillä niin, että se olisi mahdollisimman luontevaa ja jopa huomaamatonta, mutta se on läsnä, Kurvinen sanoo.

– Kesärannassa pidetyt työtilaisuudet ja yksityiselämään liittyvät tapahtumat ovat olleet turvallisuusjärjestelyiden mukaisia, Kurvinen tiivistää.

Pääministerin omilla rahoilla

Marinin esikunnan mukaan pääministerin yksityiset juhlat on järjestetty pääministerin omilla rahoilla.

– Pääministeri on itse vastannut vapaa-aikansa tapaamisiin liittyvistä kustannuksista, pääministerin esikunnasta vastattiin STT:n kysymykseen aiheesta.

Brysselissä EU-huippukokoukseen osallistunut Marin ei halunnut kommentoida tietoja jatkoista pääministerin virka-asunnolla.

STT kysyi Marinilta, miten pääministerin virka-asunnon turvallisuus on taattu tällaisten mahdollisten yksityistilaisuuksien aikaan.

– Turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaavat turvallisuudesta vastaavat virkamiehet. Itse en mene siihen kokonaisuuteen, Marin sanoi huippukokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Marin totesi, että hänen vapaa-aikaansa liittyvät kysymykset ovat yksityisasioita.

– Haluan myös kunnioittaa niiden ihmisten yksityisyyttä, jotka ovat ystäviäni ja vieraitani olleet, joten en tätä asiaa sen enempää kommentoi, Marin sanoi.

Valtioneuvoston kanslian ohjeen mukaan pääministeri voi järjestää virka-asunnossaan yksityisiä tilaisuuksia. Esimerkiksi ohjeessa mainitaan syntymäpäivät ja muut perheen tavanomaiseen elämään liittyvät tilaisuudet.

Ohjeessa todetaan, että yksityistilaisuuksien turvallisuusjärjestelyistä on sovittava aina valtioneuvoston kanslian valmiusyksikön kanssa.