Elokapina aikoo palata osoittamaan mieltään Eduskuntatalon eteen aamupäivällä

Mielenosoitus ei ainakaan ala Mannerheimintiellä, kertoo liikkeen mediayhteyshenkilö.

Helsinki

Ympäristöliike Elokapina aikoo tänään palata jatkamaan mielenosoitustaan Eduskuntatalon eteen, kertoo liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere.

Mielenosoitusta on tarkoitus jatkaa tänään aamupäivällä Eduskuntatalon ja Mannerheimintien välissä, ja ohjelman on tarkoitus alkaa kello 11 aikaan, Autere kertoo. ”Se ei ainakaan ala Mannerheimintiellä. Jos sellainen laajeneminen tapahtuu, siitä ollaan poliisiin yhteydessä etukäteen”, Autere kertoo.

Autere toivoo tämän päivän mielenosoitukseen paikalle myös sinne eilen kutsuttuja poliitikkoja keskustelemaan Elokapinan esille nostamista kysymyksistä.

Autereen mukaan eilinen oli Elokapinan tämänhetkisen historian suurin mielenilmaisu. ” Käsittääkseni ainakin 400 ihmistä oli meidän toimesta paikalla. Saimme viestiämme läpi ja teimme selväksi, että Syyskapina on alkanut.”

Elokapina-liike aloitti eilen kymmenpäiväiseksi suunnitellun Syyskapina-mielenosoituksen. Poliisi keskeytti mielenosoituksen eilisiltana Mannerheimintiellä ja kertoi ottaneensa kiinni 141 ihmistä, jotka eivät noudattaneet poistumiskäskyä.

Poliisi kertoi päättäneensä mielenosoituksen olennaisesti lainvastaisena.

Autere arvioi tänään hieman ennen puoli yhdeksää, että Kisahallin putkasta oli päässyt pois valtaosa, mutta merkittävä osa eilen kiinniotetuista odotti vielä vapautumista muissa putkatiloissa.

Elokapina: Väkivaltaiset toimijat eivät kuulu Elokapinaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoi eilisiltana Twitterissä, että häntä oli tönitty Elokapinan mielenosoituksen yhteydessä Eduskuntatalon ulkopuolella.

Autereen mukaan elokapina on väkivallattomuuteen sitoutunut liike, eivätkä väkivaltaiset toimijat ja töniminen kuulu Elokapinan toimintaan. Autere on pahoillaan, että tönimistä on tapahtunut. ”Meillä ei ole tarkkaa tietoa, mikä tönineen toimijan suhde on Elokapinaan ja olemme sitä koettaneet selvittää.”

Päivitys 30.9.2021 kello 10.08: Juttu päivitetty kauttaaltaan muun muassa Autereen haastattelulla.