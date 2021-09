Pienkoneen lentäjä kuoli onnettomuudessa – ”Laskeutuminen on jostain syystä epäonnistunut”

Kaksi ihmistä oli koneessa, jonka lasku epäonnistui Hyvinkään lentokentällä.

Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui pienkoneen lento-onnettomuudessa Hyvinkään lentokentällä.

Kummatkin pienkoneessa olleet olivat keski-ikäisiä miehiä.

Onnettomuus tapahtui maanantaina hieman ennen kello yhtä.

”Laskeutuminen on jostain syystä epäonnistunut ennen kiitotietä, ja kone on syöksynyt maahan. Lentäjä on menehtynyt ja matkustaja on viety sairaalaan”, sanoo päivystävä palomestari Tommi Leppioja pelastuslaitokselta.

Tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa siitä, mikä johti onnettomuuteen.

”Onnettomuustutkintakeskus ja poliisi tutkivat tapausta.”

Turmakone romuttui Leppiojan mukaan korjauskelvottomaksi.

Päivitys 27.9.2021 kello 14.30: Lisätty tieto koneessa olleiden sukupuolesta ja iästä sekä lentokoneen kunnosta onnettomuuden jälkeen.