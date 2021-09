Poliisi aloittaa yt-neuvottelut – Poliisiylijohtaja: Henkilöstömäärä vähenee 200–250

Myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja vähennetään todennäköisesti.

Poliisi aloittaa yt-neuvottelut. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo arvioivansa, että julkistetun budjettipäätöksen seurauksena ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200–250 henkilötyö­vuodella.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään. Kolehmaisen mukaan aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi.

Neuvottelujen taustalla on maanantaina julkistettu valtion talousarvio­esitys, jossa poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa.

Kolehmaisen mukaan poliittiset päätökset toteutetaan tinkimättä. Lisäksi ensi vuodelle kohdennettu lisärahoitus muun muassa harva-alueiden näkyvyyteen ja ihmiskaupan torjuntaan toteutetaan täysimääräisesti.

Kolehmainen lupaa, että strategian mukaisesti poliisi pyrkii priorisoimaan erityisesti kiireelliset hälytyspalvelut, rikosten ja häiriöiden estämisen ennalta sekä vakavimpien rikosten torjunnan.

Valvonnasta kuten liikennevalvonnasta poliisi joutunee hänen mukaansa tinkimään.

Lisärahaa päihtyneiden kuljettamisesta?

Poliisi kertoo arvioivansa, voisiko lisärahoitusta saada poliisin ei-lakisääteisistä tehtävistä. Näitä ovat muun muassa rauhallisten päihtyneiden kuljetukset ja majoittaminen, jotka kuuluvat poliisin mukaan kuntien vastuulle. Poliisi pohtii voisiko niihin liittyvistä virka-aputehtävistä laskuttaa.

Lisäksi poliisi selvittää tulomahdollisuuksia lupavalvonnan maksullisuudesta.

Juttu päivittyy.