Hallitus kertoo perhevapaauudistuksestaan tarkemmin perjantaina.

Perhevapaat pidentyisivät ja niiden käyttäminen olisi vastaisuudessa joustavampaa kuin ennen. Isien vapaiden määrä kasvaisi nykyiseen verrattuna.

Muun muassa tällaisia muutoksia esitetään hallituksen torstaina antamassa esityksessä perhevapaauudistukseksi. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.

Esityksen tavoitteena on hallituksen mukaan lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Toiveena on myös, että se lisäisi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa.

Esityksen päälinjat esiteltiin jo helmikuussa. Lopullista lakiesitystä on tarkoitus avata tarkemmin perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa, jossa siitä kertovat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ja työministeri Tuula Haatainen (sd).

Nämä ovat lakiesityksen keskeiset kohdat.

Päivärahapäivien määrä kasvaisi

Olennainen muutos nykytilaan on, että hallituksen esityksessä vanhemmille tarkoitettujen päivärahapäivien määrä kasvaisi nykytilaan verrattuna.

Tällä hetkellä vanhempainvapaat on jaettu siten, että raskaana oleva saa noin neljä kuukautta, eli 105 päivärahapäivää äitiysrahaa ja isä noin yhdeksän viikkoa eli 54 päivää isyysrahaa.

Lisäksi vanhempien käytössä on 158 päivärahapäivää, eli runsaat kuusi kuukautta vanhempainrahaa, jonka voi jakaa perheen itse valitsemalla tavalla.

Uudessa mallissa kumpikin vanhempi saisi 160 päivärahapäivän kiintiön. Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten yhteensä hallituksen uusi malli toisi lasta kohden vanhempainrahapäiviä noin 13 kuukautta.

Kyseessä on ansiosidonnainen eli palkkaan sidottu korvaus.

Lisäksi loppuraskauden suojaamiseksi luotaisiin 40 päivärahapäivän mittainen raskausraha, eli kaikkineen päivärahapäiviä olisi yli 14 kuukautta eli vajaat kaksi kuukautta enemmän kuin nyt.

Vanhempi voisi luovuttaa omasta 160 päivärahapäivän kiintiöstään enimmillään 63 päivää toiselle.

Toisin sanoen, jos esimerkiksi isä luovuttaisi kaikki sallitut päivät pois, jäisi kiintiöön 97 päivää, mikä on selvästi enemmän kuin nykyinen 54 päivän isyysraha.

Oikeus vanhempainrahaan on esityksessä lapsen vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja. Lisäksi henkilöllä, joka on tunnustanut vanhemmuuden, olisi siihen oikeus enintään neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien.

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Yhden vanhemman perheissä vanhempi saisi molemmat kiintiöt eli yhteensä 320 päivää. Kun lapsella on vain yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hän voisi kuitenkin luovuttaa kiintiöstään yhteensä 126 vanhempainrahapäivää esimerkiksi puolisolleen.

Vapaat voisi käyttää jaksoissa

Nykyisin vanhempainvapaat käytetään heti äitiysvapaan jälkeen lapsen synnyttyä. Lapsi on noin yhdeksän kuukautta vanha, kun vanhempainraha päättyy.

Vastaisuudessa vanhempainvapaata voisi käyttää joustavammin lapsen kahden vuoden ikään saakka. Sitä voisi käyttää lyhyenä jaksona tai myös osittaisena, jos vanhempi tekee osa-aikatyötä. Vanhempainraha maksettaisiin osittaisena, jos päivittäinen työaika olisi enintään viisi tuntia.

Päivärahajaksoille ei ole hallituksen esityksessä säädetty vähimmäispituutta eikä yksittäisten jaksojen määrää ole rajoitettu.

Raskausraha olisi yhtäjaksoinen ja se tulisi aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua aikaa. Raskausrahakauden voisi aloittaa nykyistä myöhemmin.

Kotihoidon tuki säilymässä

Perhevapaauudistuksessa kotihoidon tuki säilyisi. Tämä oli valmistelua tehtäessä etenkin keskustan vaatimus.

Uudistuksen jälkeen kotihoidon tukea voisi kuitenkin saada aikaisemmin kuin nyt, 160 päivää lapsen syntymän jälkeen.

Tällä on tarkoitus tukea uudistuksessa esitettyjä joustoja. Kotihoidon tukeen voisi siis turvautua esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen vanhempi on jo käyttänyt kaikki vanhempainvapaapäivänsä yhtäjaksoisesti ja toinen haluaa pitää oman vapaansa vasta myöhemmin.

Uudistuksen arvioidaan voivan vähentää hiukan kotihoidon tuen kustannuksia, kun lasta voi hoitaa pidempään ansiosidonnaisella tuella.

Uudistus kasvattaisi menoja, sen ei odoteta lisäävän työllisyyttä

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että perhevapaauudistus lisäisi julkisen talouden menoja vuositasolla noin 80 miljoonaa euroa.

Kustannusarviot vaihtelevat sen mukaan, miten paljon vanhempien oletetaan muuttavan vapaiden ja päivärahojen käyttöä nykytilanteeseen nähden. Esimerkiksi, jos isien päivärahapäivien käyttö kasvaa selvästi, vaikuttaa se myös kustannuksiin.

Esityksessä ei pidetä kuitenkaan todennäköisenä, että isät ainakaan heti alkaisivat täysimääräisesti käyttää heille kiintiöityjä vanhempainrahapäiviä. Nykyisinkin suuri osa isistä jättää osan isyysrahapäivistä tai kaikki niistä käyttämättä. Mikään ei takaa, etteivät he menettelisi niin vastaisuudessakin.

Tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että isälle kiintiöidyt vanhempainvapaat ovat olleet tehokas tapa lisätä isien osallistumista perhevapaiden käyttöön. Isien perhevapaiden käyttö on kasvanut kiintiöinnin myötä selvästi esimerkiksi myös Ruotsissa.

Uudistuksen työllisyysvaikutukset arvioidaan lakiesityksessä vähäisiksi.

Isien työllisyyden arvioidaan voivan vähentyä hiukan, kun vapaiden määrä kasvaa. Vastaavasti äitien työllisyys paranisi hiukan, jos he esimerkiksi palaavat työelämään aikaisemmin isien ollessa kotona.

Hallitus on aiemmin viestittänyt, ettei se ajattele perhevapaauudistusta ensi sijassa työllisyystoimena vaan investointina perheisiin.

Työllisyysvaikutusten puute lienee joka tapauksessa yksi näkökulma, joka nousee esiin, kun uudistusta aletaan käsitellä seuraavaksi eduskunnassa. Hallituksen malli on osin tästä syystä kyseenalaistettu esimerkiksi oppositiopuolue kokoomuksesta.

Lausuntokierroksella muutoksia monikkoperheille ja tilanteisiin, jossa lapsi kuolee

Lausuntopalautteen perusteella uudistukseen tehtiin muutoksia esimerkiksi koskien monikkoperheiden asemaa. Monikkoperheillä tarkoitetaan perheitä, joihin saadaan kerralla useampi lapsi.

Esityksessä monikkoperheiden päivärahapäivien määrää kasvatettiin. Lisäksi lisättiin niiden päivien määrä, joita näiden perheiden vanhemmat voivat käyttää yhtä aikaa.

Lausuntokierroksen jälkeen tehtiin lisäksi muutoksia koskien tilanteita, jolloin lapsi kuolee. Asiasta syntyi näkyvää keskustelua, kun hallitus lähetti lakiluonnoksensa lausuntokierrokselle.

Alkuperäisessä lakiluonnoksessa lapsen kuoleman jälkeen vanhempi olisi saanut vanhempainrahaa 12 päivää lapsen kuoleman jälkeen.

Esityksessä tätä on muutettu siten, että vanhempainrahaa maksettaisiin lapsen kuoleman jälkeen enintään 24 arkipäivältä tai enintään niin monelta päivältä kuin vanhempainrahapäiviä on jäljellä.

Synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan.

Ajatuksena on, ettei uudistus heikentäisi raskaana olleiden tilannetta nykyisestä ja se parantaisi muiden vanhempien tilannetta lapsen kuoleman tilanteessa.