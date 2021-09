Vihreiden tuore varapuheenjohtaja Iiris Suomela Tampereelta kannattaa kannabisaloitetta, joka jakoi äänet lähes tasan

Vihreät hyväksyivät sunnuntaina tiukassa äänestyksessä puoluekokousaloitteen, jonka mukaan puolue kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.

Aamulehti

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela Tampereelta kannattaa sunnuntaina virheiden puoluekokouksessa hyväksyttyä aloitetta kannabiksen kieltolain kumoamisesta ja kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin sallimisesta.

– Ajattelen, että se on paras tapa torjua päihteidenkäytön haittoja, kun tuodaan sääntely peliin. Voidaan tarkkaan säännellä, kenelle myydään, mitä myydään, missä myydään, Suomela sanoo.

Lauantaina varapuheenjohtajaksi valittu Suomela ei ollut kannabisaloitteessa äänivaltainen. Hän allekirjoitti aloitteen ennen käsittelyä puolueen jäsenenä.

Mikä? Kannabisaloite Puoluekokousaloitteen mukaan vihreät kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Lisäksi halutaan toimeenpanna kannabikselle nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät haluttaisiin myös poistettaviksi. Aloitetta kannatti 183 henkilöä ja 181 oli sitä vastaan, 7 äänesti tyhjää.

Hänen mielestään nykytilanteeseen pitää hakea tutkimuspohjaisesti ratkaisuja. Hän sanoo, että muissa maissa sääntely on toiminut oikein hyvin.

– Nykymallin ongelma on, että huumeidenkäyttö lisääntyy varsinkin nuorten keskuudessa, mikä on ehkä kaikista valitettavin ilmiö.

Tiukka äänestys kannabisaloitteesta kuvaa Suomelan mielestä ihmisten erilaisia painotuksia asiassa.

– Siitä ollaan yhtä mieltä, että päihdehoitoon ja hoitoonohjaukseen pitäisi ehdottomasti panostaa lisää. Minusta se on tässä kaikista olennaisin kysymys. Se on se asia, jolle on vahva pohja vaikkapa hallitusohjelmassa, ja siihen ollaankin jo panostettu, että ihmiset saisivat apua ajoissa. Se on se vahva viesti, jonka takana kannattaa erityisesti seistä, kun aika todennäköistä on, että laillistaminen ei lähihetkinä etene.

Lue lisää: Vihreät kannattaa kannabiksen myynnin laillistamista

Aloite ei etene tämän hallituskauden aikana.

– Näen, että se on pidempi ja laajempi keskustelu ennen kuin lähdetään mitään lakiluonnoksia tekemään, Suomela sanoo.

– Nyt kannattaa tehdä se, mitä hallitusohjelmassa on sanottu tehtävän. Meillä on seitsemän päivän hoitotakuu ja sen pitää päteä myös päihdehoidon kohdalla. Tiedetään, että tämä on monissa kunnissa erityisen haastava ja puutteellinen asia. Ihmiset eivät saa apua ajoissa. Tähän pitää nimenomaan puuttua.

”Olen ehdolla ja käytettävissä”

Suomela valittiin yhdeksi kolmesta varapuheenjohtajasta. Yhtä varapuheenjohtajista odottaa sisäministeri Maria Ohisalon sijaisuus hänen vanhempainvapaansa vuoksi. Sijaisesta aiotaan päättää lähiviikkoina.

Lue lisää: Tamperelainen Iiris Suomela valittiin vihreiden varapuheen­johtajistoon – Ohisalo jatkaa puheenjohtajana

– Olen ehdolla ja käytettävissä, jos kenttä parhaaksi katsoo, että siihen voitaisiin valita, Suomela kertoo.

Hän pitää asemaa sopivana siksi, että hän tehnyt työtä maahanmuuttoteemojen parissa ja myös moniin poliisipuolen asioihin liittyvien.

– Kuten vaikkapa seksuaalirikosten torjumisen. Olin tekemässä Suostumus 2018 -aloitetta, jolla pyritään siihen, että jatkotta jokaisen koskemattomuutta suojattaisiin mahdollisimman tehokkaasti, oikeasti puututtaisiin seksuaaliseen väkivaltaan. Haluaisin olla varmistamassa, että sama hyvä työ jatkuu asiassa, Suomela sanoo.

”Muita kansalaisia kunnioittaen”

Sisäministerin paikka näyttää siltä, että siinä lentää tuulettimeen astetta enemmän jotain, kun on mukana päättämässä asioista. Miltä se tuntuu?

– Ne ovat selkeästi ihmisille valtavan tärkeitä asioita ja herättävät tosi paljon keskustelua ja osittain hyvin kärjistynyttäkin keskustelua totta kai, Suomela vastaa.

– On hyvä, että ihmiset tuovat mielipiteitään kuuluviin, mutta toivoisi, että se tapahtuisi muiden näkökohtia ja muita kansalaisia kunnioittaen. Se on tehokkain tapa saada yhdessä vietyä yhteiskuntaa eteenpäin, että käydään rakentavaa keskustelua sellaisista asioista, jotka herättävät paljon erilaisia ajatuksia.