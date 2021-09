Budjetti-ilo oli ennenaikaista; määrärahoissa iso alijäämä edelleen.

Aamulehti

Torstaina iloittiin, miten hallitus pääsi kuin pääsikin maaliin ensi vuoden budjettineuvotteluissaan, vaikka keskiviikkona eteneminen näytti varsin tahmealta keskustan ja vihreiden ilmastopainissa.

Jo ennen tätä väläyteltiin, että budjetin kiperät yksityiskohdat kuten tieteen rahoittaminen ja poliisien määrärahat saisivat onnellisen päätöksen.

Kun riihen antia käytiin läpi, niin näille hankkeille saatiin varmistus. Kyllä vain, otsikot kirkuivat, että poliisin määrärahat ovat ensi vuoden budjetissa viime vuotta korkeammalla tasolla.

Lue lisää: Näin ensi vuoden budjetti vaikuttaa arkeesi: Täyssähköautot vapautetaan autoverosta, tupakointi kallistuu, opiskelijoiden tulorajat nousevat – katso tästä kootut tiedot

ILO OLI ennenaikaista. Kun päätöksiä raapaistiin vähän lähempää, niin kävi ilmi, että poliisin määrärahoja lisättiin 10,6 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainministeriön elokuussa tekemään pohjaehdotukseen.

Poliisihallinto on toistuvasti tuonut esille, että vaje ensi vuodelle on 35–40 miljoonaa euroa, eli pika-apua on tulossa pahimmillaan vain noin neljännes siitä mitä tarvittaisiin.

Pirkanmaalta eduskuntaan Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikosen tilalle siirtyvä Jari Kinnunen (kok.) ihmettelee sosiaalisessa mediassa, miksi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ei ole kommentoinut poliisin tukalaa taloustilannetta.

Rikosylikomisarion taustan omaava Kinnunen sanookin, että budjetti oli sumutusta. Sen markkinointi oli hänen mukaansa kielellä ja numeroilla leikkimistä, jotta todellinen tilanne hämärtyisi.

Myös Suomen poliisijärjestöjen liitossa ihmetellään tulosta. Hallituksen kädenojennus ei riitä kattamaan poliisihallituksen kirjaamaa alijäämää.

Jari Kinnunen Nokialta nousi eduskuntaan kokoomuksen ryhmään pormestari Anna-Kaisa Ikosen tilalle. Kinnunen kertoo twiitissään olevansa pettynyt poliisin määrärahoihin ensi vuoden budjetissa.

POLIITIKOT ja järjestö ovat oikeassa. Kuka sanoo, mitä poliisin tehtäviä voidaan jättää tekemättä. Ja kuka ottaa vastuun? Vai pitääkö poliisin lähteä sille tielle, jossa aletaan tinkiä vaikkapa suojavarusteista ja kalustosta?

Toki budjetissa korvamerkittiin rahaa harvaan asuttujen alueiden poliisille näkyvyyden parantamiseksi sekä ihmiskauppaan. Tärkeitä molemmat, mutta niin ovat kaikki muutkin asiat, kun puhumme sisäisestä turvallisuudesta.

Mistä kaikesta huomattavan suuri vaje sitten on syntynyt? Yksi mittava rahareikä ovat poliisin henkilöstökulut. Usein mainitaan myös työtilojen korkea vuokra.

Viime vuosina rinnalle ovat tulleet kasvavat tietotekniikan kulut. Poliisin tarve saada uudenlaista välineistöä ja koulutusta uudentyyppisten uhkien estämiseen ja käsittelyyn on lisääntynyt voimakkaasti.

Verkkomaailma on tuonut tullessaan uudet uhkakuvat. Ei tarvitse kuin miettiä vaikkapa vihapuheita. Kuinkahan moni poliitikko tai muu julkisuuden henkilö on joutunut turvautumaan poliisiin saadessaan uhkauksia sosiaalisen median kautta? Aika moni, veikkaan.

Kun budjettiesitys ehtii eduskuntaan, niin varmaa on, että poliisien määrärahoista käytetään kovia äänenpainoja opposition suunnalta.

Toki pettyneitä löytyy hallituspuolueistakin. Aamulehti kyseli viime viikolla pirkanmaalaisilta kansanedustajilta, mitä mieltä he ovat poliisien määrärahoista.

Lue lisää: Pirkanmaan kansanedustajat haluavat poliisille lisää rahaa, monet nostaisivat määrää merkittävästi – ”Tämän pitäisi olla kunnia-asia”

Tulos oli selvä. Kyselyssä mukana olleet edustajat yli puoluerajojen olivat sitä mieltä, että poliisin tarvitsemat määrärahat on korvattava täysimääräisesti. Poliisilla näytti olleen silloin paljon ystäviä.

Valitettavasti ystävyys ei kantanut budjettiriihen yli kovinkaan kummoisesti.