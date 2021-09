Näin ensi vuoden budjetti vaikuttaa arkeesi: Täyssähköautot vapautetaan autoverosta, tupakointi kallistuu, opiskelijoiden tulorajat nousevat – katso tästä kootut tiedot

Työllisyyttä yritetään parantaa opiskelijoiden tulorajojen väliaikaisella nostamisella sekä erityisosaajien pikakaistalla.

Hallitus löysi torstaina sovun ilmastoriitaansa ja sai valmiiksi ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi. Kolmannelle päivälle venynyt budjettiriihi saatiin näin päätökseen.

Valtion budjetin alijäämä on 6,9 miljardia euroa ensi vuodelle. Alijäämä sisältää koronamenoja noin 0,4 miljardia euroa. Alijäämä on kasvanut: vielä viime kuussa valtiovarainministeriön esitys oli 6,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan alijäämän kasvua selittää kaksi isoa muutosta, vaikka talouskasvuennuste on parantunut kesästä. Mukana on vuonna 2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden ennakkorahoitusta 0,9 miljardin euron edestä. Lisäksi mukana on EU:n elpymisvälineisiin liittyviä menoja.

Saarikon mukaan julkisen talouden tasapainottaisi 2,2 prosentin keskimääräinen vuosikasvu ja 78 prosentin työllisyysaste.

Verotus

Palkkatuloverotus kevenee

Veronmaksajien keskusliiton mukaan palkkatuloverotus kevenee hieman ensi vuonna.

Keskituloisen 3 578 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna alenemassa 0,2 prosenttiyksikköä 30,8 prosentista 30,6 prosenttiin, mikä kasvattaa vuotuista nettopalkkaa 90 eurolla, Veronmaksajien keskusliitto arvioi tiedotteessa.

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta

Hallitus päätti budjettiriihessä, että täyssähköautot vapautetaan autoverosta ja sitä vastaavasti täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja.

Autoveron vapautus koskee lokakuun jälkeen verotettavia autoja.

Kotitalousvähennykseen korotus

Kotitalousvähennystä korotetaan väliaikaisesti sellaisen remonttityön osalta, jolla korvataan öljylämmitystä. Vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. Muutos on voimassa vuosina 2022–2027.

Lisäksi aloitetaan kaksivuotinen kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

Öljystä luopumista ja sähköautojen latausinfraa tuetaan

Öljystä luopumisen avustuksiin pientaloille, kunnille, seurakunnille sekä yhdistyksille ehdotetaan yhteensä 35 miljoonan euron määrärahaa.

Sähköautojen latausinfraverkoston laajentamista ja kaasutankkausverkkoon ehdotetaan yhteensä 23,3 miljoonaa euroa.

Kaivosvero käyttöön, tupakan hinta nousee

Hallitus sopi yhteensä 100 miljoonan euron edestä veronkorotuksista. Summasta 58 miljoonaa euroa kohdistuu Saarikon mukaan aggressiivisen verosuunnittelun estämiseen eri keinoin.

Andersson kertoi, että arvonnousuvero eli niin sanottu exit-vero otetaan käyttöön myös yksilöiden kohdalla vuodesta 2023 alkaen. Se on hänen mukaansa verovälttelyn vastainen toimi, jonka avulla estetään kotimaan vaihtamisen avulla tehtävää verovälttelyä.

Kaivosveron käyttöönotto tuottaa 25 miljoonaa euroa, joista 60 prosenttia kohdistuu kaivosten sijaintikunnille.

Loppu veronkorotussummasta koostuu tupakkaveron nostosta.

Lisäksi hallitus päätti käynnistää terveysperusteisen veron valmistelun. Ensi vaiheessa on tarkoitus muuttaa virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulisivat voimaan vuonna 2023.

Toisessa vaiheessa veroa on tarkoitus laajentaa myös muihin tuotteisiin.

Työllisyys

Pikakaista työluville

Hallitus ilmoitti alkuvuonna valmistelevansa pikakaistaa, jolla erityisosaajat ja kasvuyrittäjät voisivat saada työluvan kahdessa viikossa. Tämä valmisteilla oleva pikakaista on tuoreen päätöksen myötä tarkoitus laajentaa tutkijoihin ja opiskelijoihin.

Opintotuen tulorajoihin korotus

Työvoimapulaa helpotetaan myös korottamalla opintotuen tulorajoja määräaikaisesti ensi vuonna.

Työllisyystoimet, joilla julkista taloutta on määrä vahvistaa 110 miljoonalla eurolla, päätetään kokonaisuudessaan helmikuussa 2022.

– Ne päätämme kokonaisuutena helmikuussa 2022. Tämä aikataulu varmistaa sen, että lainsäädäntömuutokset ehditään vielä tämän vaalikauden aikana käsitellä, Saarikko sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi, että Suomen pitää päästä 78 prosentin työllisyysasteeseen ja 2,2 prosentin talouskasvuun.

Yli 60-vuotiaiden aikaisemmin sovittua korotettua työtulovähennystä korotetaan porrastetusti.

Määrärahat

Poliisille lisää rahaa

Valtiovarainministeri Saarikon mukaan poliisin rahoitus hieman nousee kuluvaan vuoteen verrattuna ja maakuntalennot turvataan ensi vuoden elokuuhun saakka.

Tieteen rahoitus turvataan

Ennen riihtä paljon keskustelua herätti Suomen Akatemian rahoitus. Hallituksen talousarvioesityksessä on tarkoitus turvata Suomen Akatemian myöntövaltuus ensi vuodelle.

Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus on ensi vuonna 390,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy budjettiriihessä päätetty 40 miljoonan euron lisävaltuus vuodelle sekä kestävän kasvun ohjelman mukainen 40,5 miljoonan euron lisäys.

Oikeusministeri Henriksson kertoi, että Suomen tuomioistuinten istuntosalit siirtyvät digiaikaan.

Ilmasto

Hallitus on budjettiriihessään sopinut mittavista ilmastotoimista, jotka vähentävät päästöjä noin 14–15 megatonnia vuoteen 2035 mennessä. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia päästövähennyspäätöksiä puuttui ennen riihtä vielä arviolta 11 megatonnin verran.

Sekä vihreät että vasemmistoliitto ovat pitäneet tärkeänä, että päästövähennysten riittävyydestä saavutetaan tarpeellinen varmuus.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vihreille oli erittäin tärkeää, että pakettia tullaan nyt yhdessä katsomaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hänen mukaansa hallitus on nyt sitoutunut tekemään tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavat lisäpäätökset.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan päästövähennysten turvana on vahva perälautakirjaus, jonka mukaan lisätoimiin ryhdytään jo maaliskuussa, mikäli tiede osoittaa, että tarvittavat toimet eivät ole kasassa.