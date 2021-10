Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Tamperelaisopettaja Heikki Karjalainen kertoo tapauksesta, joka vei yöunet – Saimme opettajilta valtavasti huolestuneita viestejä ja selvitimme, millaista koulujen arki nyt on

Suomalainen koulu tunnetaan maailman parhaana, mutta lasten osaaminen on heikentynyt ja opettajien uupumus syventynyt. Opettajat kertovat nyt, millaista kouluarki on ja miksi osa harkitsee alanvaihtoa. Seurasimme opetusta kahdessa tamperelaisessa koulussa ja selvitimme, millaisia kehittämisprojekteja Tampereella on käynnissä. Kaksi opettajaa piti viikon ajan työpäiväkirjaa. ”Luokanopettaja on aina ollut joka paikan höylä, mutta nyt on hoidettava poliisin, terveydenhoitajan ja terapeutin töitä.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Heikki Karjalainen on opettanut Wivi Lönnin koulussa Tampereella yhdeksän vuoden ajan. Iltapäivän oppitunnilla Karjalainen tarkasteli koulutehtävää Seela Jokelan läppärin näytöltä. Eemeli Vuorinen (vieressä) ja Iida Immonen (takana oikealla) olivat keskittyneitä harjoituksen tekemiseen. Karjalaisella on kaapissaan näkkileipää nälkäisten oppilaiden varalle.