Pääministeri Sanna Marin arvioi viikonloppuna Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että rajoituksista päästään eroon sitten, kun saavutetaan 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden kohdalla.

Helsinki

Hallituksen on määrä tänään päättää Suomen uudistetusta koronastrategiasta. Siinä on tarkoitus linjata, miten Suomessa päästään siirtymään kohti normaaleja oloja. Tavoite on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti auki.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi ennen neuvottelujen alkua, että hallituksella on kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys koronastrategian päivityksen keskeisistä elementeistä.

Hänen mukaansa strategian päivitys lähtee siitä, että nyt koronavirustilanne on erilainen kuin aiemmin, sillä Suomessa on rokotteet. Hän toisti Säätytalon portailla toimittajille sen, että rajoitukset voidaan purkaa, kun Suomeen saadaan vähintään 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiailla.

Marin totesi, että myös maskien käytöstä on tarkoitus päästä eroon siinä vaiheessa, kun rokotuskattavuus on riittävän korkea suojaamaan ihmisiä ilman laajaa maskien käyttöä.

Hallitus neuvottelee tänään kello 15:stä alkaen koronan hybridistrategian päivityksestä.

