Rakennusliiton mukaan kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vuosien aikana vähentyneet, mutta tehtävää on vielä – ”Ei kenenkään pitäisi kuolla eikä vammautua töissä”

Liiton työympäristöasiantuntijan mukaan työturvallisuutta voitaisiin parantaa lisäämällä valvontaa työmailla.

Aamulehti

Tampereella tapahtui torstaina vakava työtapaturma Sammon koulun ja päiväkodin työmaalla. Onnettomuudessa kuoli yksi työntekijä.

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläisen mukaan kuolemaan johtavia tapaturmia tapahtuu viidestä kymmeneen vuosittain.

– Mutta tietysti se on karmaisevaa alalle. Kaikki on liikaa. Ovathan nämä edelleen ikäviä lukuja. Ei kenenkään pitäisi kuolla eikä vammautua töissä.

Hänen mukaansa työtapaturmat rakennustyömailla ovat vähentyneet huomattavasti vuosien aikana.

Hänen mukaansa esimerkiksi 1990-luvulla työmailla saattoi tapahtua kuolemaan johtaneita tapaturmia jopa yksi kuukaudessa.

– Niitä oli silloin kymmeniä vuodessa.

Työturvallisuus on sijoitus

Jääskeläisen mukaan tapahtumien vähentymistä voidaan selittää kahdella seikalla.

– Näen, että koneet ja laitteetkin ovat kehittyneet. Telineet ovat parantuneet ja putoamisturvallisuus siinä mukana.

Toiseksi selittäväksi tekijäksi Jääskeläinen nostaa yritysten halun panostaa työturvallisuuteen siitä saatavan hyödyn vuoksi.

– Varsinkin isoissa ja valveutuneimmissa yrityksissä nähdään, että työturvallisuuteen sijoitettu euro on hyvä sijoitus. Se on hyvä bisnes siinä mielessä, että on työkykyinen työvoima, ei tule tapaturmavahinkoja ja kustannuksia, Jääskeläinen avaa.

– Sekin maksaa jos työt keskeytyvät tai tulee aikatauluhäiriötä.

Vaikka työturvallisuuteen on vuosien mittaan sijoitettu, Jääskeläisen mukaan parannettavaa löytyy edelleen. Yksi tärkeä tekijä on hänen mukaansa valvonnan lisääminen.

–Paljon rakentamisessa on ollut vapaaehtoisuutta ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tekemistä. Paljon on myös sitä, että pitää tietyllä tavalla, pakollakin, ohjata asioita paremmaksi, ja siihen käy lainsäädäntö. Tiukka lainsäädäntö, jota pitäisi myös valvoa.

Jääskeläinen toivoo, että viranomaisille kyettäisiin tulevaisuudessa saamaan lisäresursseja toiminnan valvomiseen.

– Jos ei ole pelkoa valvonnan tehokkuudesta ja kiinnijäämisestä, niin valvontaa pitää parantaa.

Hänen mukaansa työsuojeluviranomaisella pitäisi olla myös nykyistä paremmat keinot puuttumiseen tai tehokkaammat toimintaedellytykset..

Nostotyöt vaarallisia

Jääskeläisen mukaan työmailla tapahtuvat nostotyöt ovat usein vaarallisimpia tehtäviä.

– Viime kesänäkin sattui yksi kuolemaan johtanut tapaturma, jossa putkien alle jäi kaksi rakentajaa. Toinen loukkaantui hyvin vakavasti ja toinen kuoli.

Hän kertoo, että asennusnosturit ovat usein torni- tai ajoneuvonostureita. Niihin saa taakan kiinnittää ainoastaan henkilö, jolla on tehtävään vaadittu erillinen koulutus ja työnantajan allekirjoittama lupa tehtävän tekemiseen.

– Tämä on tiedottamisen paikka, mutta myös henkilöitä pitäisi kouluttaa ja saada tällainen pätevyys, Jääskeläinen summaa.

– Nostaminen ei ole kuitenkaan varmaan ollut tämän eilisen Tampereen tapaturman juurisyy. Siellä on ehkä ollut vähän toisenlaiset syyt, hän korostaa.

Jääskeläisen mukaan viranomaiset ja muut tahot tekevät tapahtuneesta onnettomuudesta tutkimukset

– Työrauha niille, jotka tutkivat. Siitä tulee ajanmukaiset ja laajat raportit alan toimijoille käyttöön ja opiksi, ettei näin enää kävisi.

