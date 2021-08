Kaksi ihmistä kuoli tasoristeysonnettomuudessa Paltamossa – tasoristeys on poistumassa ensi vuonna käytöstä

Matkustajajuna ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa Lepikon tasoristeyksessä.

Paltamo

Paltamossa Kainuussa sattui perjantaina tasoristeysonnettomuus, jossa on kuollut kaksi ihmistä, Kainuun pelastuslaitokselta kerrotaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kymmeneltä aamulla. Onnettomuudessa matkustajajuna ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa Lepikon tasoristeyksessä. Pelastuslaitos ei kerro asiasta tämän enempää, koska tiedotusvastuu on siirtynyt poliisille.

Tasoristeys sijaitsee Oulun ja Kontiomäen välisellä rataosuudella noin neljän kilometrin päässä Paltamon kuntakeskuksesta. Tasoristeyksen yli kulkee yksityinen Koikerolahdentie, joka liittyy risteyksen jälkeen Ouluntielle eli valtatielle 22.

Junan kyydissä olleille matkustajille järjestetty jatkokyyti

Onnettomuudessa ollut Intercity-juna 711 oli matkalla Kuopiosta Rovaniemelle. VR tiedottaa, että juna korvataan kahdella Paltamon asemalta lähtevällä linja-autolla. Linja-autot ajavat Ouluun asti. Oulusta jatko Rovaniemelle onnistuu Intercity-junalla 413 kello 18.00.

Matkustajat voivat myös jatkaa matkaa myös Paltamosta Intercity-junalla 713 kello 15.01.

Tasoristeys poistumassa ensi vuonna käytöstä

Lepikon tasoristeyksessä ei ole turvalaitetta, eli se on niin sanottu vartioimaton tasoristeys. Paikalla on tienkäyttäjiä varten ainoastaan stop-merkit. Väyläviraston tietojen mukaan paikalla ei ole sattunut onnettomuuksia 2000-luvulla.

Tasoristeys on poistumassa ensi vuoden aikana kokonaan pois käytöstä, liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen Väylävirastosta sanoo.

– Lepikon tasoristeys on Väyläviraston tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeen listoilla. Vuonna 2022 tasoristeys poistetaan käytöstä kiertotiejärjestelyillä.

Tasoristeys on sijoitettu viraston seitsemänportaisessa onnettomuusluokittelussa toiseksi ylimpään luokkaan. Mitä korkeampi luokitus tasoristeykselle on annettu, sitä riskialttiimmaksi paikka on arvioitu.

Lepikon tapauksessa radan nopeus ja risteyksen liikennemäärät on katsottu riskiä nostaviksi tekijöiksi.

– Siitä kulkee arviomme mukaan noin sata autoa vuorokaudessa, Koistinen toteaa.