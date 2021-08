Ensi- ja turvakotien liiton avopalveluissa asiakkaita ennätysmäärä viime vuonna, neljännes itse väkivallan tekijöitä

Helsinki

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väkivaltatyön avopalveluista haki vuonna 2020 apua ennätysmäärä ihmisiä, lähes 5 000. Määrä kasvoi toissa vuodesta lähes tuhannella.

Korona-aika on liiton mukaan kiristänyt entisestään perheiden tilannetta.

Avopalveluiden asiakkaista 23 prosenttia on itse väkivallan käyttäjiä. Ensi- ja turvakotien liitto korostaa tiedotteessaan myös tekijöiden auttamisen tärkeyttä, jotta väkivalta saataisiin loppumaan. Liiton mukaan parhaisiin tuloksiin päästään, jos autetaan kaikkia osapuolia mahdollisimman varhain.

Apua kannattaa liiton mukaan hakea viimeistään, jos omat keinot eivät riitä tilanteen muuttamiseen. Erittäin tärkeää apu on silloin, jos perheessä on lapsia tai väkivalta on jatkunut kauan, sillä väkivallalla on tapana raaistua ajan myötä.