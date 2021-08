Suomeen saapui tänä aamuna 102 Afganistanista evakuoitua – oleskelulupa myönnetään humanitaarisella perusteella

Tulijoita ei käsitellä turvapaikanhakijoina, vaan he saavat oleskeluluvat neljäksi vuodeksi.

Helsinki

Suomeen on saapunut tänä aamuna 102 ihmistä, jotka on evakuoitu Afganistanista, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Mukana on sekä Suomen kansalaisia että valtioneuvoston päätöksen mukaisia Afganistanista Suomeen otettavia ihmisiä perheenjäsenineen.

Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat olleet Suomen Kabulin-suurlähetystön, EU-edustuston tai sotilasliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään. Noin puolet listalla olleista on saatu tuotua Suomeen.

Evakuointilistalla oleville myönnetään valtioneuvoston päätöksellä oleskelulupa humanitaarisella perusteella, eli heitä ei siis käsitellä turvapaikanhakijoina.

– Lentokentältä nämä ihmiset siirretään vastaanottokeskuksiin, joista matka jatkuu mahdollisimman nopeasti kuntiin. Nämä henkilöt eivät mene turvapaikkaprosessiin, vaan maahan tulijoille myönnetään ulkomaalaislain mukaiset oleskeluluvat neljäksi vuodeksi, Ohisalo kertoo.

Ohisalo ei kommentoi, kuinka suuri osa tänään saapuneista oli Suomen kansalaisia ja Suomelle työskennelleitä henkilöitä sekä heidän perheitään.

– Enemmistö näitä kahta mainittua ryhmää, hän sanoo.

Vastaanottokeskusten sijainneista ei kerrota tarkempia tietoja.

Saapujien joukossa pieniä lapsia

Tulijoiden vastaanottamisesta vastaa Maahanmuuttovirasto (Migri). Migrillä on valmius käsitellä oleskeluluvat kiireellisesti.

Migrin ylijohtaja Jari Kähkönen kertoo, että saapuneiden ikähaarukka on laaja ja perhekokoonpanoja on erilaisia. Nuorimmat saapuneet ovat pieniä lapsia. Kuljetuksiin on varattu varusteita myös heille.

Kähkösen mukaan hänen tietoonsa ei ole tullut yksin ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä.

– Ihmisiä vastaanottamassa on ollut sairaanhoidon henkilökuntaa, joka huolehtii terveyteen liittyvistä akuuteista tarpeista ja huolenaiheista. Nämä henkilöt tulevat kriisialueelta, ja haluamme, että heillä on riittävä palvelu myös Suomeen saapuessaan, Kähkönen sanoo.

Vastaanottokeskukset järjestävät majoituksen lisäksi myös muuta tarvittavaa apua Suomeen saapuville.

– Meillä on vastaanottokeskuksissa ympäri vuorokauden henkilökuntaa huolehtimassa niissä asuvista ja heidän tarpeistaan. Henkilökunta on hyvin harjaantunutta toimimaan kriisialueilta tulevien ihmisten kanssa ja pystyy hyvin matalalla kynnyksellä antamaan myös psykososiaalista tukea, ylijohtaja kertoo.

Ministeri Ohisalon mukaan lennolla oli mukana Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitotiimi varusteineen.

Evakuoitujen kerrotaan voivan olosuhteisiin nähden hyvin, mutta viime viikkojen kokemukset ovat olleet raskaita.

Ohisalon ja Kähkösen mukaan Migri huolehtii kaikista terveysturvallisuuteen liittyvistä varotoimista ja saapuville tehdään koronavirustestit.

Afganistaniin palauttavat päätökset keskeytetty

Kähkösen mukaan Migri on keskeyttänyt heinäkuussa sellaisten kielteisten päätösten tekemisen, joilla ihmisiä palautettaisiin Afganistaniin.

– Tällä hetkellä meillä on meidän maalinjaus käsittelyssä ja sen jälkeen pystymme tekemään ratkaisuja afganistanilaisiin liittyvän päätöksenteon osalta, hän kertoo ja lisää, ettei ota kantaa siihen, onko afganistanilaisia turvallista palauttaa maahan ollenkaan Talebanin vallan aikana.

Maalinjaus tehdään YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n reagoinnin jälkeen.

Evakuoitujen määrä kasvaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi aamupäivällä, että Suomi on saanut evakuoitua Afganistanista yli 140 ihmistä. Sunnuntain aikana evakuoitujen määrä kasvoi yhteensä 84 hengellä. Evakuoitujen joukossa on myös hyvin nuoria lapsia.

– Omin tietojeni mukaan nuorin tulija on pari viikkoa vanha lapsi, Haavisto kertoi.

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Minna Hulkkonen selventää STT:lle, että ministeri Ohisalon kertomat 102 ihmistä ovat tänään saapuneella lennolla Suomeen tulleita. Ulkoministeriön kertomat luvut viittaavat niin sanotusti turvaan saatuihin ihmisiin, mutta jotka eivät ole saapuneet Suomeen.

– Meillehän on tullut jo aikaisemmin Suomeen ihmisiä ja meille tulee myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät jää Suomeen vaan lähtevät eteenpäin. Tässä on siis monenlaisia erilaisia lukuja, hän sanoo.

Kokonaismäärää Suomeen jo saaduista evakuoitavista hän ei vielä osaa kertoa.

Suomi pyrkii evakuoimaan ääriliike Talebanin valtaamasta Afganistanista yhteensä 240 ihmistä. Heistä noin 70 on Suomen kansalaisia tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa.

Suomi lähetti lauantaina Puolustusvoimien henkilöstöstä koostuvan suojausjoukon Kabulin lentokentälle avustamaan evakuoinneista. Suojausjoukon lisäksi evakuointeja hoitaa Afganistanissa viisi ulkoministeriön virkamiestä.