Suora lähetys käynnissä: hallitus kokoontuu neuvottelemaan hybridistrategiasta – Tällainen koronatilanne on nyt Suomessa

Torstaina raportoitiin 1 024 uutta koronatartuntaa. Sairaalakuormituksen kasvu ja sen kehitys on tasaantunut.

Tänään on raportoitu 1 024 uutta koronatartuntaa, kertoo projektipäällikkö Anna Katz Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tiedotustilaisuudessa. Kyseessä on uusi ennätys päiväkohtaisissa tartunnoissa.

Tapausmäärin jyrkin kasvu näyttää kuitenkin Katzin mukaan jo hieman taittuneen aiempiin viikkoihin verrattuna.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan Suomen koronastrategiasta Säätytalolla torstaina. Voit katsoa suoran lähetyksen tästä:

Katz sanoo, että 20–29-vuotiailla todetaan nyt selvästi eniten tartuntoja. Katzin mukaan mukaa he ovat aktiivisia ja rokottamattomattomia.

90 prosenttia Suomessa todetuista tartunnoista on koronaviruksen deltamuunnoksen aiheuttamia.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 177 sataatuhatta ihmistä kohden 14 vuorokauden ajalta.

Positiivisten koronatulosten osuus testatuista on Katzin mukaan 3,8 prosenttia. Aikavälillä 2.–8.8. tehtiin noin 133 000 koronavirustestiä ja niistä noin 5 000 oli positiivisia. Noin 90 prosenttia kaikista uusista koronatapauksista on deltavarianttia.

Ainakin seuraavissa Pirkanmaan kunnissa raportoitiin tänään muutoksia tartuntaluvuissa:

- Tampere: 44 tartuntaa

- Kangasala: 10 tartuntaa

- Akaa: 7 tartuntaa

- Ylöjärvi: 4 tartuntaa

- Valkeakoski: 2 tartuntaa

- Nokia: 2 tartuntaa

- Punkalaidun: 1 tartunta

- Sastamala: 1 tartunta

- Lempäälä: 1 tartunta

- Kuhmoinen: uusia tartuntoja raportoitiin, määrä ei tiedossa

Kuolemantapausten määrä on vähentynyt

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 995 ihmistä. Uusien kuolemantapausten määrä on vähentynyt, vaikka tartuntamäärät ovat olleet nousussa.

– Se, mikä on huomionarvoista, on, että kuolleisuus on hyvinkin matalalla tasolla kasvaneista tartuntamääristä huolimatta. Verrattuna kevääseen 2020 tautiin on menehtynyt huomattavasti vähemmän ihmisiä tartuntatapauksiin verrattuna, Katz sanoo.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tartunnat painottuvat nuoreen väestöön. Vanhemmissa ikäluokissa, joissa on hyvä rokotuskattavuus, tartuntoja ei THL:n mukaan juurikaan ole.

– Sairaalakuormituksen kasvu ja sen kehitys on tasaantunut, mutta perusterveydenhuolto on edelleen hyvin kuormittunutta, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

– Tartunnanlähteistä valtakunnallisesti on pystytty selvittämään reilu puolet, mikä osaltaan kuvastaa tilannetta perusterveydenhuollossa. Resurssihaasteita on, Pohjola jatkaa.

Hänen mukaansa tapausten selvitystyössä on myös tullut vastaan haastavia ja monimuotoisia tapauksia.

THL suosittelee rokotetta raskaana oleville

THL suosittelee raskaana olevia ottamaan koronavirusrokotteen.

THL:n asiantuntijalääkärin Anna Scherleitnerin mukaan myös raskaana olevan riski saada koronatartunta on kasvanut, kun koronaviruksen herkästi leviävä deltamuunnos on muuttunut Suomessakin valtavirukseksi.

THL:n mukaan raskaudenaikaiset muutokset kehossa lisäävät odottavan äidin riskiä sairastua vakavasti ja raskauden aikana saatu koronavirusinfektio voi myös lisätä ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyyttä.

Suomessa noin 68 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja täyden rokotesarjan on saanut 39 prosenttia väestöstä.

Sairaalahoidossa olevissa korostuvat tällä hetkellä nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat. Tehohoidon tarve on kasvanut viime viikkoon verrattuna. Sen sijaan erikoissairaanhoidoin kuormitus on kokonaisuudessaan hieman keventynyt.

Johtaja Pasi Pohjalan STM:stä mukaan perusterveydenhuolto on tällä hetkellä kovilla. Hän toteaa että, kuormituksella on vaikutusta myös muuhun hoitoon, erikoissairaanhoitoon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyteen.