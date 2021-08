Hyvä sää ja lentokoneet houkuttelivat väkeä Kaivopuistoon koronasta huolimatta

Kaivari 21 -näytöstä lykättiin tautitilanteen takia pari kuukautta, mutta siinä ajassa tartunnat nousivatkin kymmenkertaisiksi. Helsingin taivaalla nähtiin jyliseviä hävittäjäehdokkaita ja ranskalaista taitolentoa.

Helsinki

Kuulosuojaimet ovat kokeneen lentonäytöskävijän vakiovaruste, mutta Kaivari 21 -tapahtumassa Helsingissä järjestäjät joutuivat muistuttamaan yleisöä myös maskeista, turvaväleistä ja tungoksen välttämisestä. Edellisen kerran vuonna 2017 yli satatuhatta kävijää houkutellut tapahtuma siirrettiin kesäkuun alusta elokuulle koronatilanteen takia.

Korona osoitti kuitenkin jälleen kerran arvaamattomuutensa: alkuperäisenä näytöspäivänä tartuntoja kirjattiin THL:n mukaan Suomessa vain 70 kappaletta, nyt perjantaina reilusti yli 700.

– Jälkikäteen voi viisastella, että silloin taisi olla koko maassa uudet tautitapaukset lähes minimissä, mutta onhan tässä rokotusaste noussut sen jälkeen. Se on aika isokin plussa, kommentoi Kaivari 21:n tapahtumajohtaja Markku Kyyrönen.

Hän ennusti väkeä tulevan hyvässä säässä paikalle paljon, ja alkuillasta ennustus näytti pitävän kutinsa, vaikka puistossa vielä tilaa riitti. Maskeja näkyi, mutta harvakseltaan.

Tapahtumajohtajan toiveena oli, etteivät kaikki ihmiset pakkautuisi Kaivopuistoon.

– Esiintymislavan eteen ei ole tarvetta mennä, kun esiintymislava on taivaalla, Kyyrönen tiivisti.

Lentonäytös keräsi paljon yleisöä.

Näytökseen osallistui myös Rajavartiolaitoksen H215 Super Puma.

Hävittäjän ohjaamoon pääsi maassa

Perjantai-illan kenties odotetuinta – ja varmasti äänekkäintä – antia edustivat modernit hävittäjäkoneet. Ilmavoimien Hornetin lisäksi ohjelmassa olivat Suomen seuraavaksi hävittäjäksi tarjolla olevien Saab Gripen E:n, ranskalaisen Dassault Rafalen sekä Eurofighter Typhoonin esitykset.

HX-hävittäjäehdokkaat järjestivät torstaina medialle todellisen tiedotusmaratonin, vaikkei varsinaisia neuvotteluja enää käydä ennen loppuvuoden hankintapäätöstä. Eurofighterin väki palasi teemaan vielä perjantaina tuoden paikalle muun muassa Britannian puolustushankinnoista vastaavan ministerin Jeremy Quinin.

– Suomi on vienyt läpi äärimmäisen ammattimaista hankintaprosessia, ja olen vakuuttunut, että saatte juuri sellaisen vastauksen, joka on sopiva teille. Todella toivon, että se on Eurofighter, Quin sanoi.

Eurofighterin yhteiseurooppalaisuutta alleviivattiin vielä illalla Britannian RAF:n ja Saksan Luftwaffen Typhooneiden yhteisellä ohilennolla. Ohilennolle oli Virosta saapumassa myös Italian ilmavoimien F-35A-hävittäjä, sekin yksi Suomen kilpailun ehdokkaista.

Rajavartiolaitoksen lentokone lensi näytöksessä Helsingin yllä.

Hyvän sään koreografia

Vanhemmasta kalustosta ilmassa nähtiin muun muassa ruotsalainen harvinaisuus, B17-pommikone "Blå Johan", joka on ensimmäinen Saabin koskaan valmistama sotilaslentokonemalli. Se lensi ensilentonsa jo vuonna 1940.

Näytöksen pääesiintyjäksi oli kuitenkin nimetty Ranskan ilma- ja avaruusvoimien kuuluisa taitolentoryhmä Patrouille de France. Kahdeksan Alpha Jet -hävittäjää vetivät savuvanoja Helsingin taivaalle Ranskan trikolorin väreissä.

Ryhmään kuuluva everstiluutnantti Renaud Quirin kertoi Patrouillen laativan joka vuodelle uuden esityskoreografian, josta on olemassa hieman erilaiset versiot hyvälle ja huonolle säälle – sekä kolmaskin vaihtoehto sille välille.

– Tänään lennetään hyvän sään mukaisesti, hän kertoi ennen esiintymistä perjantaina.

Quirin itse ei noussut perjantaina taivaalle, vaan hänen roolinsa oli selostaa näytöstä sekä kertoa taitolentoryhmän tehtävästä.

– Olemme Ranskan lähettiläitä, hän tiivisti.

Maanäyttelyssä esillä oli myös jotain aivan muuta eli MBDA-yhtiön ehdokas Suomen uudeksi korkeatorjunnan ilmatorjuntaohjusjärjestelmäksi.