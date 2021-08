Eikö veronpalautus näy tilillä? – Verohallinto: ”malttia”

Aamulehti

Vuoden isoin erä veronpalautuksia maksetaan tänään tiistaina 3. elokuuta. Verohallinnon mukaan tänään kaksi miljoonaa ihmistä saa veronpalautuksia lähes 990 miljoonaa euroa.

Verohallinto muistutti jo maanantaina, että koska erä on iso, rahat eivät tule kaikille heti aamusta. Verohallinnon ylitatarkastaja Juha Villman kehottaa tiedotteessa malttiin ja muistuttaa, että palautukset on määrä maksaa kaikille vielä tiistain aikana. Asiaa kannattaa tarkastaa uudestaan illalla.

Jos palautus ei tule tiistaina, on hyvä tarkastaa, onko maksupäivä siirtynyt.

Palautuspäivä on voinut siirtyä esimerkiksi, jos esitäytettyä veroilmoitusta on täydennetty tai jos Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja muualta, esimerkiksi työnantajalta tai pankilta.

Asian voi tarkistaa OmaVerosta. Samalla on myös hyvä tarkastaa, onko Verohallinnolla tilinumerosi. Vielä heinäkuun lopussa verottaja kertoi, että lähes 50 000 ihmistä oli jättänyt tilinumeronsa ilmoittamatta.

Lue lisää: Lähes 50 000 ihmistä jäämässä ilman rahojaan veronpalautus­päivänä

Jos tilinumero on jäänyt ilmoittamatta, veronpalautukset voi lunastaa myös jälkikäteen Nordean konttorista.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin heinäkuussa, viimeiset joulukuussa. Palautuksia maksetaan koko syksyn ajan.