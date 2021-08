Tiistaina veronpalautuksia kahdelle miljoonalle suomalaiselle – yhteispotti lähes miljardi euroa

Helsinki

Tiistaina maksetaan veronpalautuksia kahdelle miljoonalle ihmiselle noin 990 miljoonaa euroa, kertoo Verohallinto. Valtaosalle palautukset maksetaan elokuun erässä.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin jo heinäkuussa, jolloin noin 150 000 sai palautuksia, ja viimeiset maksetaan viimeistään joulukuussa.

Verohallinto muistuttaa, että palautukset eivät tule kaikilla tilille heti aamusta, mutta palautukset maksetaan tiistaipäivän aikana.

Veronpalautuspäivä on myös voinut siirtyä myöhemmäksi, jos esitäytettyä veroilmoitusta on täydennetty tai jos Verohallinto on saanut muualta verotukseen vaikuttavia tietoja.