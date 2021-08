Kalajoen maastopalon leviämisvaara pienentynyt merkittävästi

Pelastuslaitos kehottaa paikallisia asukkaita ja kiinteistöjen omistajia seuraamaan yhä tilannetta ja tarvittaessa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Kalajoen suuren maastopalon sammutustöissä keskityttiin sunnuntaina edelleen paloalueen reunojen sammuttamiseen ja aikaisemmin tehtyjen rajoituslinjojen pitämiseen, kertoi Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotteessa sunnuntai-iltana.

Myös paloalueen sisällä olevia palopesäkkeitä sammutettiin. Pelastuslaitoksen mukaan tilanne on vakaa ja palon leviämisvaara on yhä olemassa, mutta se on pienentynyt merkittävästi.

Työturvallisuussyistä sammutusta hoidetaan pimeään yöaikaan sunnuntaista lähtien pienemmällä henkilövahvuudella. Puolustusvoimien ajoneuvokalusto jatkaa toiminnassa, sen sijaan helikoptereille ei ole tässä vaiheessa tarvetta sammutuksessa, pelastuslaitos kertoi.

Alueelle tehdään edelleen tiedusteluja pienlentokoneella ja droneilla.

Työn painopiste on pelastuslaitoksen mukaan siirtymässä vesiputkella suihkuttamisesta koneilla tehtävään avustamiseen. Se pitää sisällään muun muassa kaatuneiden puiden raivausta, siltojen tekemistä mönkijöille, ojanpenkkojen ja ajourien raivausta sekä kriittisten tieosuuksien vahvistamista.

Pelastuslaitos kehottaa paikallisia asukkaita ja kiinteistöjen omistajia seuraamaan yhä tilannetta ja tarvittaessa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Välitöntä asukkaiden evakuoimistarvetta ei pelastuslaitoksen mukaan tällä hetkellä ole.

Palo-alueen laajuus on arviolta noin 290 hehtaaria.