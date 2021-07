Mediat: Helsingin kaupungin työntekijä urkki asiakkaiden ja työntekijöiden tietoja

Helsinki

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä on urkkinut noin 140 asiakkaan ja 27 työntekijän tietoja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä ilman työtehtävään liittyvää syytä.

Asiasta kertoivat ainakin MTV:n uutiset, Ilta-Sanomat ja Helsingin Uutiset perjantaina. Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön vastaava johtaja Henna Niiranen vahvisti asian medioille.

Niirasen mukaan tietosuojaloukkaukset on tehnyt yksi nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön työntekijä. Tapauksesta on uutisten mukaan tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja tutkintapyyntö poliisille. Kyseinen työntekijä on irtisanottu.

Kaikki kolme mediaa kertovat, että tietoturvaloukkaus alkoi huhtikuussa 2019 ja epäily siitä heräsi omavalvonnan yhteydessä viime toukokuussa. Asianosaisille on tiedotettu tapahtuneesta.