Mustikoiden määrään ja laatuun odotetaan suurta paikallista vaihtelua. Yrittäjät uskovat, että lähipäivien sateet voivat vielä pelastaa paljon.

Heinäkuun alussa on jo saatu mustikkaa. Marjayrittäjät toivovat, ettei kuivuus pilaa satoa.

Mustikkasato voi tänä vuonna olla hyvin vaihteleva, ja paikoitellen osa marjoista on jäämässä kuivan kesän vuoksi pieniksi. Nyt marjayrityksissä toivotaan kuumeisesti lisää sateita.

– Tällä hetkellä on iso satopotentiaali, kun vain saataisiin sitä vettä. Nyt toivotaan sormet ja varpaat ristissä kunnon sateita kautta Suomen, luonnontuotealan Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kommentoi.

Ensimmäiset mustikat ovat maan eteläosissa jo kypsymässä. Partasen tietojen mukaan paikoitellen on jo saatu isoja ja hyvälaatuisia marjoja, mutta monin paikoin vielä pieniä raakileita.

– Jos ei tule sateita, marjat voivat kuivaa pois, mennä nahkeiksi rusinoiksi tai jäädä niin pieniksi, ettei niitä kannata poimia.

Kuivuus on verottanut myös osaa avosoiden lakoista. Keruukausi on kuitenkin vasta alkamaisillaan, ja pohjoisen korpihillat odottavat vielä kypsymistään.

Partasen kuuleman mukaan marjasadosta on ylipäätään tulossa koko maassa hyvin vaihteleva. Kattavaa tietoa hän ei ole vielä yrityksiltä saanut, sillä ostotoiminta ei ole vielä käynnistynyt toden teolla.

– Pienelläkin alueella voi olla isoa vaihtelua. Vähän riippuu siitä, miten sadetta on osunut.

Pienet marjat kaipaavat vettä

Erikoistutkija Rainer Peltola Luonnonvarakeskuksesta arvioi aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomissa, että pohjoisen mustikat hyötyisivät viikonlopun sateista, mutta etelän mustikkasatoon ne eivät enää juurikaan vaikuttaisi.

– En osaa vielä sanoa, ovatko marjat jääneet normaalia pienemmiksi. Se nähdään sitten, kun mustikkaa päästään toden teolla poimimaan, Peltola kommentoi tuolloin.

Alan yrittäjät ovat kuitenkin toiveikkaita. Toimitusjohtaja Tommy Gustafsson Marja Bothnia Berries oy:sta katsoo, että mustikat ovat paikoin kärsineet kuivuudesta, mutta sadosta voi vielä tulla ainakin suhteellisen hyvä.

– Marjat ovat tällä hetkellä pieniä, mutta kyllä ne kerkiävät kasvaa jos vettä tulee. On myös oletus, että niitä on jonkin verran tippunut [kuivuuden vuoksi] pois, Gustafsson kommentoi tilannetta keskisessä Suomessa ja Pohjanmaalla.

Yhtiö tuo tänä vuonna Suomeen noin 700 ulkomaalaista marjanpoimijaa. Se on Gustafssonin mukaan varsin tavanomainen määrä.

Myös pohjoiskarjalaisen marja- ja sieniyritys Dalla Valle oy:n toimitusjohtaja Loreno Dalla Valle sanoo paikallisen vaihtelun olevan suurta sen mukaan, minne sateita on saatu. Hänkin odottaa sadosta kokonaisuudessaan melko hyvää.

– Sadetta kaivataan, ei mitään muuta.

Sunnuntaina sadekuuroja on tullut enimmäkseen Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Ensi viikon alussa sadetta on ennustettu lähinnä Lappiin, mutta loppuviikkoa kohden sateita on näillä näkymin luvassa laajemmin koko maahan.