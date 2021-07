Lopullinen päätös uusista hävittäjistä tehdään tämän vuoden loppuun mennessä: ”Tarjouspyynnöt on lähetetty ja tarjoukset saatu”

Hävittäjähankkeen ohjelmajohtaja ihmettelee näkemyksiä siitä, että kenraalit olisivat pyyhkineet pöytää demokraattisella päätöksenteolla. – Olen käynyt yli 30 kertaa valiokunnissa puhumassa hankkeesta, kenraalimajuri evp Lauri Puranen sanoo.

Vuosia valmisteltu hävittäjähankinta alkaa olla pian loppusilausta vaille. Päätös Hornetin seuraajasta saa sinetin loppuvuodesta.

Arvostelua hankkeesta on kuulunut pitkin matkaa. Nyt keskustelua herättää kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) toimittama teos Raportti uusien hävittäjien hankinnasta. Teokseen on koottu useiden kirjoittajien näkemyksiä. Osa niistä on hyvinkin purevia. Lisäksi teoksessa kyseenalaistetaan monia kauppaan liittyviä yksityiskohtia.