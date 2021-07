Puheenjohtajaehdokkuudestaan ilmoittanut Riikka Purra haaveilee pääministeripuolueen asemasta ja pudottelee jo vaatimuksia hallitukseen menolle.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra lähtee odotetusti kisaamaan puolueen puheenjohtajuudesta. Virallista päätöstä odoteltiin jo parisen viikkoa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho pudotti kesäkuussa uutispommin ilmoittaessaan, ettei hän hae enää jatkokautta Seinäjoella elokuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Purran nimi on pyörinyt spekulaatioissa vuodesta 2019, jolloin hänet valittiin varapuheenjohtajistoon. Jo silloin häntä pidettiin varteenotettava seuraajana Halla-aholle.

Saman vuoden lopulla MTV teetti kyselyn, jossa selviteltiin, kuka olisi suosituin puolueen puheenjohtajaksi Halla-ahon jälkeen. Purra veti ylivoimaisesti pisteet kotiin.

Jos Riikka Purra valitaan perussuomalaisten puheenjohtajaksi, hän on ensimmäinen nainen puolueen johdossa. Purra kuvattiin Helsingissä heinäkuussa 2020.

Nopeaa nousua

Ennakkosuosikin asema perustuu paljolti siihen, että Purraa pidetään puolueen ideologisena kärkenä. Häntä on tituleerattu myös Halla-ahon oikeaksi kädeksi.

Tämä ei tarkoita sitä, että Purrasta tulisi yksi yhteen Halla-ahon kaltainen puheenjohtaja, jos hänet valitaan. Hän korosti itsekin torstaina, ettei luvassa ole uutta Halla-ahoa.

Jos Purra valitaan, hän on ensimmäinen nainen puolueen johdossa. Tämä tekee ”äijäpuolueen” maineesta kärsivälle puolueelle pelkästään hyvää.

Purran nousu poliittisessa hississä on ollut nopeaa. Hän on vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hänellä olisi kokemusta. Purra toimi puolueen poliittisena suunnittelijana ennen kansanedustajauraansa. Käytännössä hänellä oli hyvin vapaat kädet muokata puolueen linjoja ja laatia ohjelmapapereita.

Kun Purra aloitti työnsä puoluetoimistossa, perussuomaisten kannatus oli alle kymmenen prosenttia.

Nyt puolue on noussut kolmen suurimman joukkoon rytinällä. Tosin kesäkuun kuntavaaleissa tulos ei ollut niin hyvä kuin gallupit olivat pitkin kevättä uumoilleet.

Kannatus oli 14,5 prosenttia, joten suurta kuntajytkyä ei tullutkaan. Puolue jäi neljänneksi ja niukasti keskustan taakse.

Tosin vaalitulos oli hyvä verrattuna vuoden 2017 kuntavaaleihin, jolloin kannatus oli 8,8 prosenttia.

On hyvä muistaa, että perussuomalaiset tekevät valtakunnallisissa vaaleissa yleensä paremman tuloksen kun kuntavaaleissa.

Kova sarka edessä

Halla-aho veti puolueen nousuun sitten kesän 2017, jolloin puolue jakaantui Jyväskylän puoluekokouksen seurauksena. Vielä alkuvuodesta puolue keikkui Ylen kannatusmittauksissa ykkösenä. Torstaina julkaistu mittaus pudotti puolueen kolmanneksi. Kannatus oli 17,8 prosenttia.

Parhaimpiin lukuihin verrattuna pudotusta on jopa neljä prosenttiyksikköä. Kuinka paljon Halla-ahon ilmoitus jättäytyä pois puolueen johtamisesta on vaikuttanut kannatukseen? Varmasti ainakin osittain.

Purralla on edessään kova työ, minkä hän on itsekin sisäistänyt. Hän on myös avoimesti myöntänyt, ettei hänellä ole kovaa hinkua tehtävään.

Tätä asiaa hän pyöritteli torstainakin. Purralla ei ole sanojensa mukaan harhakuvia, eikä hän näe edessään valtaromantiikkaa. Hän ei liioin ole kotonaan kameroiden edessä. Hän kertoi myös ymmärtävänsä, että politiikan teko on hallituksessa monin kerroin vaikeampaa kuin opposition lauteilta.

Päätös lähteä kisaan syntyikin enemmän velvollisuudesta ja halusta vaikuttaa asioihin. Kannattajat eri puolilta maata pommittivat häntä viikkoja. Nyt päätös on tehty.

Purraa kuvaillaan puolueen työmyyräksi, teräväksi ja hyväksi väittelijäksi. Esiintyjänä hän on selkeäsanainen ja varma, vaikka ei julkisuudesta niin piittaakaan.

Purran perustyötä ovat puolueessa maahanmuuttoasiat. Hän sanoo suoraan, ettei puolue voi lähteä sellaiseen hallitukseen, joka ei kiristäisi maahanmuuton perusteita. Hän on puhunut paljon niin sanotusta haitallisesta maahanmuutosta.

Tosin Purra myös korosti, ettei yksi puolue voi saada kaikkia tavoitteitaan läpi hallitusneuvotteluissa. Kyse on sovittelusta.

Ehdokkaan mukaan perussuomalaisten rivit ovat tasaiset. Väitettyä kahtiajakoa ei ole olemassa.

Silti Purra korostaa, että puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa puolueen eheys. Se takaa menestystä vaaleissa.

Voidaankin nähdä, että jos Purra tulee valituksi, hän alkaa kiillottaa puolueen imagoa entistä enemmän ja tehdä siitä salonkikelpoisen hallitukseen.

Entinen vihreä Pirkanmaalta

Purra on syntynyt Pirkkalassa Pirkanmaalla. Nykyisin hän asuu perheineen Kirkkonummella.

Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri. Hän on toiminut myös opettajana ja tutkijana ja valmistellut väitöskirjaa kansainvälisestä politiikasta.

Purra haravoi eduskuntavaaleissa Uudeltamaalta lähes 6 000 ääntä. Vertailun vuoksi, Halla-aho sai yli 30 500 ääntä Helsingin vaalipiiristä viime eduskuntavaaleissa.

Purra on kertonut aiemmin julkisuuteen äänestäneensä vihreitä ennen kuin hänestä tuli perussuomalainen. Ehdokas on tunnustautunut myös kasvinsyöjäksi.

Purran lisäksi kisaan on ilmoittautunut kansanedustaja Sakari Puisto (ps.) Pirkanmaalta. Eduskuntaryhmää vetävä Ville Tavio ei lähde mukaan, eikä europarlamentaarikko Laura Huhtasaari.

Ennen Puistoa ja Purraa kilpaan on ilmoittautunut perussuomalaisten lohjalaisvaltuutettu Ossi Tiihonen.

Lisäys: Lisätty kello 14.50 tieto siitä, että myös lohjalainen Ossi Tiihonen on mukana ehdokkaana.