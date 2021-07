Riikka Purra lähtee ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajaksi – ”Koen vahvaa ja syvää velvollisuudentuntoa”

Perussuomalaiset valitsee uuden puoluejohdon puoluekokouksessa Seinäjoella elokuun puolivälissä. Mukana kisassa on myös tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto.

Riikka Purra on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019 alkaen.

Perussuomalaisten kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra lähtee ehdolle puolueen puheenjohtajaksi. Purra toimii myös hallintovaliokunnan puheenjohtajana.

– Politiikka on monenlaisia asioita, enkä itse kaihda johtamista. Itseni tyrkyttämiseen minusta ei kuitenkaan ole.

– Näen, että jokainen hetki oppositiossa on käytettävä oikein. Ymmärrän, että puolueen johtaminen hallituksessa on monin verroin vaikeampaa, Purra sanoo.

Purra sanoo, että puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on puolueen eheyden varmistaminen.

– Riittävä eheys on perussuomalaisissa välttämätön edellytys sille, että vaaleissa voisi tulla menestystä.

Tähän mennessä kisaan perussuomalaisten puheenjohtajuudesta ovat ilmoittautuneet tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto ja kansallisen politiikan ulkopuolelta lohjalainen Ossi Tiihonen.

Eduskuntaan vuonna 2019, toiminut Huhtasaaren kampanjapäällikkönä

Purra sanoo saaneensa heti Halla-ahon ilmoituksen jälkeen saanut paljon yhteydenottoja ja pyyntöjä lähteä kisaan.

– Koen vahvaa ja syvää velvollisuudentuntoa, ja mikäli niin moni perussuomalainen on valmis minuun luottamaan, niin ehkä itsenikin on syytä.

Purra avasi myös hieman kantojaan mahdollisesta hallitusyhteistyöstä. Hänen mukaansa perussuomalaisten politiikkaa ei ohjaa hallitushinku, mutta ei ohjaa oppositiohinkukaan.

– Perussuomalaiset on valmis osallistumaan sellaiseen hallitukseen, jossa se voi edistää tavoitteitaan. Perussuomalaisilla on tietenkin paljon tavoitteita. Eniten eroamme muista puolueista maahanmuuttopoliittisten kantojen suhteen. Mikäli se on minusta kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, Purra totesi.

Purra valittiin eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä reilulla 5 900 äänellä. Purra valittiin myös varapuheenjohtajaksi samana vuonna.

Aiemmin Purra on toiminut muun muassa perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren kampanjapäällikkönä. Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden maisteri.

Potentiaalisista puheenjohtajaehdokkaista europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on jo ilmoittanut, ettei tavoittele perussuomalaisten puheenjohtajuutta.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola on kertonut olevansa jonkin verran kiinnostunut tehtävästä. Hänen mukaansa kisaan lähtö riippuu siitä, ketkä muut tavoittelevat puheenjohtajuutta.

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen on sanonut, ettei hän tiedä, asettuuko ehdolle.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on kertonut kehottaneensa Purraa tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

– Hän on pätevä ehdokas puolueen puheenjohtajaksi ja seuraavaksi pääministeriksi, Tavio kirjoitti Twitterissä.