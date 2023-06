Miten kodin viherkasveja pitäisi nyt kastella? – Vältä nämä helleajan virheet, jotta ruukkukasvisi ei nuupahda

Jos viherkasvi on lomamatkan aikana päässyt nuupahtamaan, sen voi vielä yrittää elvyttää.

Kukkien kastelu tuottaa päänvaivaa aloitteleville kasviharrastajille. Vääränlainen kastelu onkin helppo tapa tuhota elinvoimainenkin kasvi kokonaan. Kukkakauppias ja puutarhuri Mari Pyykönen tamperelaisesta kukkakauppa Pikkukilvestä muistuttaa, että liikakastelu voi olla viherkasville haitallisempaa kuin kuivuus. Helteellä vettä saa silti tarjota kodin kasveillekin viileää aikaa enemmän.

Miten kodin viherkasveja pitäisi nyt kastella, kun ulkona on hellettä?

”Kodin viherkasvien kasteluun vaikuttavat erityisesti kasvupaikan valo ja lämpö. Jos ulkona on hellettä, usein sisälläkin lämpötila nousee. Tämä lisää kasvien vedentarvetta. Jos sisäilmaa viilennetään vaikka tuulettimilla, sekin nostaa kasvien vedentarvetta. Tuolloin kasvit haihduttavat enemmän ja siksi tarvitsevat enemmän vettä.”

Miten valon määrä vaikuttaa kasteluun?

”Valoisana aikana, esimerkiksi kesällä ja keväällä, kasvit kasvavat ja kuluttavat enemmän vettä ja ravinteita. Talvella yleensä riittää harvempi kasteluväli.”

Mistä tietää, että ruukkukasvi on saanut liian vähän vettä?

”Kasvin lehtien nuokkumisesta tai esimerkiksi mehevälehtisten kasvien lehtien ja varsien rypistymisestä näkee, että kasvi kaipaa lisää vettä.”

Entä liian paljon?

”Lehdet voivat nuokkua myös liiallisesta kastelusta. Aina ennen seuraavaa kastelua kannattaa kokeilla sormella, että vähintään kasvin pintamulta on kuiva. Usein jatkuva liikakastelu on jopa tuhoisampaa kuin liian vähäinen kastelu.”

Kannattaako kasteluveteen laittaa kesällä lannoitetta?

”Huonekasveja voi lannoittaa huonekasvilannoitteella valoisan kasvukauden aikana, eli helmi- ja maaliskuun vaihteesta noin syyskuuhun saakka.”

Miten kannattaisi toimia, jos joutuu lähtemään helleaikaan pitemmäksi aikaa pois kotoa?

”Jos joutuu lähtemään pitemmäksi aikaa pois, kasvit kannattaa lähtiessä kastella hyvin ja nostaa viileämpään ja varjoisaan paikkaan.

Jos viherkasvi odottaa kotiin palatessa nuupahtaneena, onko jotain vielä tehtävissä?

”Kasvin ruukun voi esimerkiksi upottaa huoneenlämpöiseen veteen hetkeksi, niin että juuripaakku kostuu kunnolla. Ylimääräisten vesien annetaan valua pois. Useimmiten kasvi alkaa toipua viimeistään parin, kolmen vuorokauden aikana, jos se on vielä toipuakseen. Kasvit kannattaa koota samaan rykelmään, jotta ne muodostavat pienilmaston, eivätkä haihduta niin paljon. Jos on oikein pitkään poissa, on olemassa erilaisia villalankavirityksiä, joissa esimerkiksi vesialtaasta johdetaan jokin nauha tai lanka kukkaruukkuun. Itse en ole tosin sitä kokeillut. Turvallisempaa on pyytää joku kastelemaan esimerkiksi kerran viikossa. Pitää kuitenkin varoa, että kastelija ei ole liian innokas. Asiakkaat kertovat usein kasvien hukkuneen, kun kastelija on ottanut asian liian vakavasti.”