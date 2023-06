Onko sinulla tai tutullasi Pirkanmaan ihanin piha? Hae mukaan kilpailuun!

Aamulehti esittelee tänä kesänä Pirkanmaan viihtyisimmät pihat, ja kesän lopuksi lukijat saavat valita niistä suosikkinsa. Onko sinun pihasi kenties maakunnan ihanin? Ilmianna meille upea pihasi osoitteeseen al.kilpailut@aamulehti.fi.

Aamulehti etsii tänä kesänä Pirkanmaan ihaninta pihaa. Onko sinun kotisi tai kesäpaikkasi piha mahdollisesti maakunnan upein? Vai onko tuttavillasi pihallaan rönsyilevä kukkakeidas, hyötykasviparatiisi tai modernin suunnittelun taidonnäyte, joka hakee vertaistaan?

Nyt on aika paljastaa meille Pirkanmaan ihanimmat pihat! Toivomme saavamme vinkkejä mahdollisimman erilaisista pihoista: piha saa siis olla suuri tai pieni, rehevä tai pelkistetty, hiljattain valmistunut tai vuosikymmeniä varttunut – tärkeintä on, että se on omistajilleen juuri täydellinen.

Valitsemme ehdokkaista kiinnostavimmat ja teemme niistä jutun. Esittelemme juttusarjassa pihat ja kerromme myös niiden omistajista.

Juttusarjan päätteeksi Aamulehden lukijat saavat äänestää, mikä esittelemistämme pihoista on koko Pirkanmaan ihanin. Voittaja palkitaan lahjakortilla.

Jos haluat pihasi mukaan juttusarjaan, lähetä meille siitä 3–5 kuvaa ja perustele muutamalla virkkeellä, miksi juuri sinun pihasi on Pirkanmaan ihanin.

Emme ota kilpailuun kohteita, jotka ovat parhaillaan myynnissä.

Lähetä meille ehdotuksesi osoitteeseen al.kilpailut@aamulehti.fi viimeistään sunnuntaihin 18. kesäkuuta mennessä. Kirjoita viestiin otsikoksi Pirkanmaan ihanin piha.