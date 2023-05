Kysyimme asiantuntijalta, voiko taimet jo siirtää pelotta pihamaalle – vastaus piilee täysikuuhun liittyvässä viisaudessa

Orvokki kestää yökylmiäkin, mutta moni muu taimi ei. Tampereen puutarhaseuran puheenjohtaja Jyrki Santala muistuttaa, että kasvien karaisu on oikeasti tarpeen eikä hallaharsoa voi vielä unohtaa.

Kesä tulee kohisten ja monen istutuslapiota syyhyttää. Voisiko ikkunalla kasvaneet taimet jo siirtää pihalle? Entä mitä tehdä, jos istutuksen jälkeen säätiedotus lupaakin pakkasia? Kysyimme asiantuntijalta, vieläkö pitää varoa paleltumista.

Tampereen Puutarhaseuran puheenjohtaja Jyrki Santala, joko kasvien taimet voisi viedä turvallisesti ulos?

”Se on hyvä kysymys. Voi viedä, mutta pitää olla hyvin tarkkana. Vielä ei ole varmuutta siitä, että ei ole yöpakkasia. Näillä alueilla kesäkuun 10. päivää pidetään sellaisena päivänä, jonka jälkeen ei vanhan kansan mukaan ole yöpakkasia. Se ei tietenkään ole faktaa. Mutta yksi asia, mitä meillä katsotaan, on touko–kesäkuun viimeinen täysikuu. Usein on niin, että täydenkuun aikana, selkeänä pilvettömänä yönä on kylmää. Viimeinen täysikuu on nyt 4. kesäkuuta. Parasta on seurailla ilmaa ja laittaa tarvittaessa istutettujen taimien päälle hallaharsoa. Ruukuissa olevat voi tuoda sisään.”

Mitkä ovat ensimmäisiä ulosvietäviä taimia?

”Orvokit voi viedä. Ne kestävät kylmää. Meillä ovat ulkona myös jo tomaatit ja kaalit. Niille on kuitenkin katteet tarjolla, jos tulisi kylmää.”

Onko karaisemisesta eli taimien ulos ja sisään kuljettamisesta apua?

”Kyllä on. Se ei ole turhaa. Se nimensä mukaisesti karaisee. Taimet vahvistuvat ja saavat valoa. Kun ne ovat ulkona, ne alkavat kestää vähän tuulta ja lämpötilan vaihteluja. Sisällä niistä tulee honteloita. Parvekekin on tosi lämmin ja suojaisa, joten karaiseminen on ihan äärettömän tärkeää.”

Täytyykö taimia kastella, vaikka on ollut sateita?

”Paikallisesti on ollut sateita, mutta maa on kuivaa. Kannattaa ilman muuta kastella aina istutettaessa. Taimi tarvitsee vettä. Ei kannata luottaa, että taivaalta tulee.”

Kuinka pienet taimet pärjäävät ulkona?

”Riippuu kovasti lajikkeesta. Kun kylvämme ulos siemeniä, sieltähän tulee ihan millin ituja. Voisi ehkä sanoa, että kolmesenttiset pärjäävät. Sellaisia ovat esimerkiksi pinaatit. Tomaatithan voivat olla jo vaikka neljäkymmentäsenttisiä. Pienikin taimi viihtyy, jos se ei ole paahteessa, märässä maassa eikä tuulen riepoteltavana. Lavakauluksessa voi olla aika ihanteelliset olot paitsi että helteellä siitäkin tulee tosi kuuma.”

Tampereen Puutarhaseuran Taimitori Linnainmaan Citymarketin parkkipaikalla Tampereella 10. kesäkuuta kello 10-14. Tänä vuonna tarjolla on viime vuosia enemmän myös erikoiskasvien, kuten saniaisten taimia.