Main ContentPlaceholder

Koti

Tämä kaupunginosa on yksi pienimmistä, mutta siellä sijaitsevat Tampereen kenties upeimmat rakennukset – aikoinaan siellä asuivat varakkaimmat kaupunkilaiset

Tampereen II kaupunginosa Tammerkoski on kaupungin historiallinen ydin. Kaupunginosan sydämessä on klassista tyyliä henkivä maamerkki, joka on kutsunut kaupunkilaisia kulttuurin äärelle sadan vuoden ajan ensin kirjastona ja nykyään Kulttuuritalo Laikkuna.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Tilaajille

Koordinaattori Aliisa Piirlan mukaan Kulttuuritalo Laikku monipuolistaa Tampereen kulttuuritarjontaa entisestään. ”Kaupunkikulttuuriyksikkö tuottaa osan Laikun tapahtumista, mutta kuntalaiset voivat varata tiloja myös omia tapahtumiaan varten.”

Sata vuotta sitten Tampereen II kaupunginosan eli nykyisen Tammerkosken alueella kävi kilke ja kolina, kun kiinteistöjen ja maan hinnan noustessa moniin vanhoihin rakennuksiin rakennettiin lisää kerroksia ja laajennuksia. Uusiakin rakennuksia nousi. Kaupunginosan ja koko Tampereen ytimeen valmistui tuolloin kirjastotalo, jonka rakentamista oli suunniteltu kolmenkymmenen vuoden ajan. Sitä pidetään yhtenä aikansa merkittävimmistä rakennushankkeista Tampereella.