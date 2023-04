Nämä ovat nyt puutarhojen ykköstrendejä: Syötävä metsäpuutarha, vihannekset ja kukat samaan laatikkoon – Löydätkö sinulle sopivia ideoita?

Nokialaiset Petri Nieminen ja Julia Eljaala aikovat kylvää porkkanaa, perunaa, salaatteja, herneitä ja yrttejä, kuten persiljaa. ”Niitä tulee varmasti käytettyä. Porkkanoita käytämme esimerkiksi dippaamiseen.” He kasvattavat vihanneksia kasvilavalla omakotitalon pihalla. Aluksi he suojaavat kasvit hallalta harsolla. Lannoitteena he käyttävät kanankakkaa ja kesälannoitteita. Kotilot he keräävät pois käsin. Viime vuonna kaksikolla riitti porkkanoita omasta takaa jouluun asti. ”Tilli ei oikein onnistunut viime vuonna, kun korkeat perunan varret veivät kaiken valon”, he kertovat.