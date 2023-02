Main ContentPlaceholder

Asta-messuilla Tampereella ruokitaan remppaunelmia ja etsitään uusia ideoita – Katso kuvakooste: Talo keskellä hallia ja löylyjä vaatteet päällä

Tampereella on parhaillaan käynnissä asumiseen ja rakentamiseen keskittyvät Asta-messut. Kyselimme perjantain kävijöiltä, millaisia rakennusprojekteja heillä on meneillään. Entä mitä he messuilta etsivät?

Puusuutarit ry:n Tuukka Ahvenus (oik.) oli ollut rakentamassa messujen keskipisteenä toimivaa 60 neliön pientaloa, joka valmistui lopullisesti vasta edellisenä yönä puolenyön aikaan. Rakentaminen aloitettiin joulukuun puolivälissä hallissa Tesomalla. Lopulta tilaelementit tuotiin lavetilla messualueelle. Puusuutarit ry koostuu Tamkin rakennusinsinööriopiskelijoista. Stopdigging-yrityksen Janne Salminen (vas.) esitteli messuilla kevytperustuksia. ”Tuli tyylikäs!” hän kommentoi opiskelijaporukan rakentamaa taloa.

Aamulehti 70-asteinen sauna, jossa istutaan laukut olalla ja ulkotakit päällä. Sellaisenkin saattoi nähdä perjantaina Asta-messuilla, kun vieraat käväisivät muutaman minuutin löylyissä kesken messupäivän. Näin he testasivat uutta löylytilassa kiertävää ilmaa ja ilmaan lisättävää himalajasuolaa hyödyntävää kiuasinnovaatiota. Normaaliaikoina saunassa ollaan toki tavalliseen tapaan nakuina, mutta messuilla vaatteet päällä. ”Yllättävää, että saunaankin vielä tällaista keksitään”, kommentoi Ylöjärveltä messuille tullut Seppo Liski esittelypisteessä poikettuaan.